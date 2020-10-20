儿童青少年脊柱侧弯高发或影响寿命 专家解读9大认识误区

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预防儿童青少年脊柱侧弯 学校和家长应该怎么做？

人民网北京10月20日电（记者崔元苑）脊柱侧弯作为脊柱弯曲异常的一种常见类型，是危害儿童青少年健康的常见疾病之一。近年来，儿童青少年脊柱侧弯发生率呈明显上升趋势。日前，人民网联合国家卫生健康委，邀请中国疾控中心学校卫生中心主任、北京大学儿童青少年卫生研究所教授马军，北京大学人民医院主任医师刘海鹰，北京市疾控中心主任医师郭欣，对于网友关心的儿童青少年脊柱侧弯形成的原因、如何预防、治疗等相关问题进行解答，呼吁家庭、学校以及全社会正确认识脊柱侧弯疾病，早发现、早治疗，守护好儿童青少年脊柱健康。

儿童青少年脊柱侧弯是什么疾病？

刘海鹰解释说，按学科定义来说，如果儿童青少年脊柱偏离正常中线，影像学上Cobb角在10度以上，就定义为脊柱侧弯。当然，脊柱侧弯并不是一个单纯的冠状面畸形，而是可能伴有矢状位和椎体旋转的三维畸形。

“从病因学角度来说，脊柱侧弯分为先天性和后天性脊柱侧弯。先天性脊柱侧弯是由于孕妇怀孕的时候有不良服药史、存在精神疾病或者受环境等影响，在胚胎发育期间就可能对脊柱的生理构成造成影响，导致脊柱畸形。先天性侧弯椎体又包括半椎体、楔形椎、蝴蝶椎畸形等。后天性脊柱侧弯是由于肌肉张力不均、营养不良、创伤或姿势等造成的侧弯。最常见的还有不明原因的特发性脊柱侧弯，根据发病年龄又分为婴儿型、少儿型、青少年型特发性脊柱侧弯。近年来青少年特发性侧弯发病率高达百分之六七十。”刘海鹰介绍说。

从发病年龄和预防角度来说，近年来提出“早发性脊柱侧弯”概念，即0-10岁年龄段少儿的脊柱侧弯。“了解早发性脊柱侧弯的成因和分型对于治疗有很大意义。如果混淆病因，经过手术矫形，外观虽然变直了，手术区域融合成一体了，但是孩子的前方还在发育，会再次诱发畸形。”刘海鹰指出。

长时间坐姿不当、锻炼不足致脊柱侧弯高发

郭欣指出，相关调查结果显示，在校中、小学生中有很大部分存在“坐在椅前半部，上身前倾”等不良坐姿。除了学生的习惯外，主要原因是课桌椅的存储空间不足，学生将书包放在椅子上，书包占据了椅面一半，使学生的身体靠不到椅背上，对脊柱无法形成有效支撑。即使学校按照学生的身高调整了课桌椅，学生仍不能保证有一个正确的坐姿。这种坐姿形成习惯后，使得弯腰、驼背、脊柱病变发生的情况增加，对学生的身体健康造成极大的危害。监测还发现，部分学生将大量书籍放在课桌面。孩子只能夹在狭小的空间读书写字，不能完全舒展，不能保证正确的坐姿，对视力和脊柱健康都有很大影响。

马军分析认为，对于儿童青少年来讲，常见的姿势性脊柱侧弯和特发性脊柱侧弯，主要与长时间采取的坐姿不当及运动不足的关系比较密切。学生1/3的时间是在校学习，课桌椅高矮是不是适合身高，教室的照明、采光明暗如何，这些因素都会引发学生弯腰、歪头、扭身等不良坐姿。这种不良坐姿使脊柱长期受力不均匀，两侧紧张度也不平衡，就容易导致侧弯。

“长期不正确的站、走、坐以及读写姿势，也使得脊柱得不到很好的休息，容易造成背部肌肉的疲劳受损，使得固定脊部两侧正常弯曲的肌肉力量下降，再加上青春期脊柱的突增速度比较快，就容易造成弯曲异常。当然更主要的就是缺乏体育锻炼，肌肉力量不足，还有营养不良也可造成脊柱弯曲异常。根据目前的研究，儿童青少年脊柱侧弯在初中年龄段检出率占的比例最高。”马军称。

脊柱侧弯危害大 家长可通过“四横一竖”早发现

“脊柱侧弯对儿童青少年的危害特别大，除了脊柱外形及功能肯定会造成影响，还会对神经系统造成损害，对脊髓压迫造成无法行走。还能造成心肺功能异常，进而影响寿命。最后还可能对患儿造成心理和精神方面的问题。”刘海鹰称。

刘海鹰提醒，脊柱侧弯还是要早发现、早诊断。

对此，马军称，早期脊柱侧弯是不易被发现，特别是在孩子穿着衣服的状态下，很多是孩子在洗澡时或者穿衣服较少时才被父母发现。当然也有一些地区在学生年度体检时可以进行一些检查筛查。通常情况下，如果发生脊柱侧弯异常，可能就存在比如穿衣服两个领口不平，或者一个肩高一个肩矮，或者后背有隆起，或者脱衣服以后皮肤一侧有皱褶，甚至骨盆髋部一高一矮，甚至有的腿一长一短。

刘海鹰建议，除了孩子自己观察肩膀的形态以外，对于家长来说，可以通过“四横一竖”的方法对孩子进行检查。看孩子的后背是不是对称的，看两个肩膀是不是等高，两个肩胛骨下角是不是等高，两个腰窝是不是对称，还有骨盆两侧髂嵴高度是不是一致。

“除了这种外观观察，很重要的一个检查就是“前屈实验”——脚跟并拢，双腿伸直，躯干前屈90度，双手合十，上肢垂直于地面。如果有脊柱变形，会出现两边高度不对称，在医学上叫“剃刀背畸形”。家长可以经常让孩子去做这个动作自行检测。”刘海鹰说。

“此外，如果发现侧弯，还可以用测量尺、云纹图等进一步判断，最终是通过X线检查确诊，这是金标准。还要进行综合的医学判断、密切的观察随访以及后续的系统治疗。”刘海鹰说。

儿童青少年脊柱侧弯常见9大认识误区

近年来，对于脊柱侧弯疾病，党和政府高度重视并加大筛查力度，但社会上，包括很多家长对于青少年脊柱侧弯的认识还有很多误区，刘海鹰对此总结为9个方面：

一、生活中有好多姿势站立不对、两侧椎旁肌发育不对称者，不能一看肌肉不对称就说是侧弯。

二、弯曲程度和肌肉紧张度、姿势、习惯等都有关系，当Cobb角超过10°才定义为脊柱侧弯。不能一看X线弯了就说是脊柱侧弯，要进行综合判断。

三、家长都认为脊柱侧弯患病率比较低，其实患病率整体来说远高于大家的认知。

四、脊柱侧弯不是单纯往一边侧弯，实际上它是一种三维畸形，从矢状位也就是侧面看也有畸形，或者是椎体旋转。现在通过3D打印、CT三维重建模型可以更直观，严重的就跟拧麻花似的。

五、脊柱侧弯不是单纯骨科病，有些情况下还合并脊髓空洞、神经纤维瘤病、马凡综合症和以及其他内分泌代谢疾病等。

六、发生了脊柱侧弯不等于不要锻炼。实际上相对轻一点的侧弯，尤其是青少年，还是鼓励进行锻炼，特别是游泳这种整体肌肉平衡的锻炼非常有益。

七、还有家长认为等孩子长大了就好了，实际上0-10岁之间和青春期是发育最快的时候，也是侧弯度数增长最快的时候，尤其是对女孩子，如果这个阶段不进行有效的干预、预防，就会错失良机，到最后如果出现重度畸形，

做手术也会有更大风险，对孩子的影响也特别大。

八、追求矫正得越直越好也不对，在安全的前提下，矫正到可以接受的程度就可以了，矫正得直了反而可能刺激神经，孩子最后瘫了。

九、还有的认为手术一次一劳永逸，实际上对一些重病人还要做术前牵引。关键是青少年还在发育，治疗时需要充分考虑到发育和矫正的关系。