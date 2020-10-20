“秋天的第一杯养生茶”，既健康又美味
奶茶虽暖心，但对身体无益，多喝还要小心发胖，所以“秋天的第一杯奶茶”不如“秋天的第一杯养生茶”。北京中医药大学东方医院营养科医生魏帼介绍，奶茶最初是一种用牛奶和红茶搭配而成的健康饮品，在西方和我国内蒙古、西藏等地有很长的饮用历史。在深秋和冬季喝一杯自己亲手配制的奶茶，既可控制糖的用量，还可保证百分百使用牛奶，既美味又健康。
魏帼指出，自制奶茶很简单：先将250ml水煮开，沸腾后关火；倒入3至5克茶叶，焖3分钟左右，喜欢茶味浓的可以焖久一点；再加入250ml牛奶小火煮，最后调入糖或蜂蜜搅拌、过滤，就可制成一杯500ml的奶茶，其营养价值和250ml牛奶相差无几。
魏帼说，自制奶茶可根据个人爱好往里面添加像姜、红糖、大枣等食物，搭配出更丰富多彩的口味感受。《本草汇言》中记载的姜糖苏叶饮就可以和奶茶搭配，可帮助抵御秋冬寒邪，疏风散寒、暖胃解表。
姜糖苏叶奶茶。用法：生姜3g、苏叶3g、红茶3g、牛奶250ml、红糖15g，将生姜、苏叶洗净，切丝，和红茶一同放入茶杯中，加沸水冲泡5~10分钟，去掉生姜、苏叶和红茶，倒入牛奶、红糖调味即可。
功能：此奶茶中生姜、苏叶可辛温发散风寒，而牛奶、红茶则健脾暖胃，再加入红糖，既能缓解生姜、苏叶辛辣苦涩的口感，又可帮助牛奶、红茶暖胃驱寒。但素体阴虚或湿热内蕴的人群不太适合。
养肝明目茶。广东省第二中医院妇科主治中医师张莹莹推荐这款入秋养生茶，用法：枸杞子15克、杭白菊10克、石斛10克，加1000毫升水浸泡15分钟，煎煮半小时即可饮用，也可直接开水泡服。
功能：养肝明目，润肺生津，既可用于燥热伤肺，还能缓解电脑族的眼睛酸涩和疲劳。
滋阴养胃茶。张莹莹还推荐这款养胃茶，用法：百合、玉竹、莲子各10克，大枣5颗，加500毫升水浸泡15分钟，煎煮半小时即可饮用，也可直接开水泡服。
功能：养阴润肺，益胃生津，适合阴虚体质，可缓解秋季口渴咽干，改善秋季皮肤干燥。
魏帼建议，想喝市售奶茶，在搭配食物方面要格外注意。高能量的点心、蛋糕要排除在外，应搭配一些蛋白质和膳食纤维含量较高的食物来均衡营养，如一片面包、一个煮鸡蛋再加上一盘蔬菜沙拉。（胡珍）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn