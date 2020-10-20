“秋天的第一杯养生茶”，既健康又美味

奶茶虽暖心，但对身体无益，多喝还要小心发胖，所以“秋天的第一杯奶茶”不如“秋天的第一杯养生茶”。北京中医药大学东方医院营养科医生魏帼介绍，奶茶最初是一种用牛奶和红茶搭配而成的健康饮品，在西方和我国内蒙古、西藏等地有很长的饮用历史。在深秋和冬季喝一杯自己亲手配制的奶茶，既可控制糖的用量，还可保证百分百使用牛奶，既美味又健康。

魏帼指出，自制奶茶很简单：先将250ml水煮开，沸腾后关火；倒入3至5克茶叶，焖3分钟左右，喜欢茶味浓的可以焖久一点；再加入250ml牛奶小火煮，最后调入糖或蜂蜜搅拌、过滤，就可制成一杯500ml的奶茶，其营养价值和250ml牛奶相差无几。

魏帼说，自制奶茶可根据个人爱好往里面添加像姜、红糖、大枣等食物，搭配出更丰富多彩的口味感受。《本草汇言》中记载的姜糖苏叶饮就可以和奶茶搭配，可帮助抵御秋冬寒邪，疏风散寒、暖胃解表。

姜糖苏叶奶茶。用法：生姜3g、苏叶3g、红茶3g、牛奶250ml、红糖15g，将生姜、苏叶洗净，切丝，和红茶一同放入茶杯中，加沸水冲泡5~10分钟，去掉生姜、苏叶和红茶，倒入牛奶、红糖调味即可。

功能：此奶茶中生姜、苏叶可辛温发散风寒，而牛奶、红茶则健脾暖胃，再加入红糖，既能缓解生姜、苏叶辛辣苦涩的口感，又可帮助牛奶、红茶暖胃驱寒。但素体阴虚或湿热内蕴的人群不太适合。

养肝明目茶。广东省第二中医院妇科主治中医师张莹莹推荐这款入秋养生茶，用法：枸杞子15克、杭白菊10克、石斛10克，加1000毫升水浸泡15分钟，煎煮半小时即可饮用，也可直接开水泡服。

功能：养肝明目，润肺生津，既可用于燥热伤肺，还能缓解电脑族的眼睛酸涩和疲劳。

滋阴养胃茶。张莹莹还推荐这款养胃茶，用法：百合、玉竹、莲子各10克，大枣5颗，加500毫升水浸泡15分钟，煎煮半小时即可饮用，也可直接开水泡服。

功能：养阴润肺，益胃生津，适合阴虚体质，可缓解秋季口渴咽干，改善秋季皮肤干燥。

魏帼建议，想喝市售奶茶，在搭配食物方面要格外注意。高能量的点心、蛋糕要排除在外，应搭配一些蛋白质和膳食纤维含量较高的食物来均衡营养，如一片面包、一个煮鸡蛋再加上一盘蔬菜沙拉。（胡珍）