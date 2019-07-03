开空调的办公室里 春夏养阳 必备姜茶

俗话说：“冬吃萝卜夏吃姜，不用大夫开药方”，随着盛夏的来临，生姜又成为人们日常生活中最佳的保健食品之一。《伤寒论》曾提到：“五月之时，阳气在表，胃中虚冷”。夏天气候炎热，如果贪图凉快，喜食寒凉之品，比如雪糕、冰冻饮料、冰冻西瓜等，则容易导致脾胃虚寒，出现腹泻、拉肚子等现象。而生姜既可温中散寒，又可升阳助阳，此时食用生姜既能顺应夏季阳气的升发，又可温胃散寒，解除胃中虚冷的现象。

因此，广州市第一人民医院药学部中药师唐榕特别推荐两款生姜制成的茶饮，助您提升阳气。

夏季吃姜，驱寒护阳

一、生姜陈皮水

1、材料（1-2人份）：

陈皮10克，生姜3-5片，红糖适量。

2、做法：

将陈皮和生姜放入茶壶中，用沸水冲泡代茶饮，根据个人口味调入适量红糖即成。

3、功效：温中散寒、理气健脾、和胃止呕化痰。唐榕认为，生姜与陈皮搭配，既能温暖中焦，促进脾胃运化，又能行气消积，使食积得化，胃气得和，尤其适用于胃脘胀气胀痛、恶心呕吐、痰饮咳喘者。

过食生冷，

喝点生姜红茶暖胃

二、生姜红茶

1、材料（1-2人份）：

红茶5克，生姜3-5片，红糖适量。

2、做法：

将红茶和生姜放入茶壶中，用沸水冲泡代茶饮，根据个人口味调入适量红糖即成。

3、功效：暖胃止呕、活血养血、解毒消炎。中医认为，生姜可振奋脾胃阳气，暖胃止呕止咳；红茶性温，可养胃护胃、抗疲劳、抗衰老、消炎利尿。此外，红茶的馥郁香气还能调和生姜的刺激性气味，两者搭配简直完美！唐榕说，这款姜茶对于夏季过食生冷而导致脾胃受寒、肠胃不适、腹痛腹泻的人来说尤为适宜。

Tips：食用生姜的三个注意事项：

1、生姜热性比较大，频繁食用容易出现上火，属于阴虚火旺、目赤内热、痈肿疮疖、肺炎及胃溃疡者，不宜长期食用生姜；

2、俗话说：“一日之内，夜不食姜”，建议上述茶饮上午饮用，晚上尽量少喝；

3、生姜腐烂后会产生一种毒性成分——黄樟素，会增加患食管癌、肝癌的风险，因此切勿食用腐烂的姜。