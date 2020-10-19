眼健康科普如何做才有效？科普先锋来解答

10月17日，2020视觉健康创新发展国际论坛（Vision China 2020）——眼健康科普先锋论坛在大连举行。与会嘉宾共同围绕眼健康科普领域的新理念、新趋势、新模式等问题展开经验分享与探讨。

与会嘉宾合影

“没有全民健康，就没有全民小康。健康科普是实施健康中国战略的重要内容。” 教育部体卫艺司副处长樊泽民在发言中强调了健康科普的重要性。他强调，当前我国近视防控形势不容乐观，更需要通过科普推广，营造全民参与的浓厚氛围。“尊重科学、化育大众、融入生活、知行转换等是做好眼健康科普工作的关键点。”

全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、温州医科大学眼视光医学部主任瞿佳立足于国家战略层面，介绍了眼健康科普的现状与发展趋势。他提出，健康科普要兼具科学性、通俗性、针对性、互动性，创新性等五大特性，同时还要通过不断拓展线下实体基地、构筑线上立体网络，打造更加多元的科普平台。

国家眼部疾病临床医学研究中心主任、温州医科大学原党委书记吕帆从自身做科普的感受出发，强调了医生在群众科普环节中的重要性。并以温州医科大学附属眼视光医院为例，分享了如何做好阵地化、系统化、专业化的健康科普，为当前医院开展科普工作提供了一种新样本。

人民网·人民健康总经理办公会成员、政策研究部主任赵敬菡提出，人民健康在营造爱眼护眼的良好社会氛围、宣传普及眼健康科普知识、助推各方优势资源互通互补等多个方面都开展了积极探索。“未来人民健康将以线下体验+线上传播的互动形式，不断拓展科普阵地，发挥媒体力量助推国民眼健康事业，助力健康中国行动宏伟目标早日实现。”

人民卫生出版社科普双创工作室主任周宁从专业编辑的角度，详细阐述了优秀科普作品诞生的关键四步：具备被编辑选择的几大条件、能够承受编辑的批评和质疑、可以被预见的前景、作者和编辑的精心打磨，为医生创作科普作品提供经验指导。

作为企业代表，深圳市瑞霖医药有限公司销售总监赵亮认为，科普事业需要社会各界共同努力，他呼吁更多企业能自觉积极参与到科普公益事业中，与医生携手，为健康科普提供更广泛的资源，更多元的平台。

温州医科大学的学生雷长荣作为全国首个大学生近视防控科普宣讲团的创办者，在会上分享了作为医学生该如何做好健康科普的切身体会。并希望能有越来越多的大学生群体加入到科普队伍，一起走进校园、社区，通过线上、线下多种渠道宣传科普工作，为推进健康科普事业贡献自己的青春力量。