陈明雁：医院要打造自己的科普IP

人民网北京3月7日电 （邓睿）3月7日，北京协和医院宣传处常务副处长陈明雁做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康与“趣头条”共同举办的“融媒体背景下的健康传播探析”专场论坛中，陈明雁表示，医院要打造自己的科普IP。

北京协和医院宣传处常务副处长 陈明雁

长期工作在医院宣传一线的陈明雁，对科普品牌的缔造有着特别的理解。她认为，医院做科普要有IP意识，要用创新思维去打造科普作品，缔造出医院自己的科普品牌。她举例说，2016年北京协和医院举办了首届科普能力大赛，首次把《中国好声音》这类综艺节目的赛制引入到科普大赛中，这一创举让以往枯燥的科普大赛变得生动有趣，引来了社会各界的关注，科普大赛也成为了北京协和医院的一大品牌。

不仅为受众群体提供了优质的科普作品，科普大赛也培养了医护群体对科普的兴趣和热爱，陈明雁介绍，“协和医院的医生、护士和医学生们从日常临床工作出发，结合科室特点，讲出了众多有新意、实用性强的科普选题。”

继首届科普能力大赛之后，北京协和医院迅速搭建起了包括官方微信、微博在内的传播矩阵，源源不断地提供健康科普作品。如何让医院和医生的科普作品更具影响力，陈明雁提到了一个“二级传播”的概念，她介绍，“二级传播”就是借助权威媒体平台和流量平台，把优质的内容传播到更为广泛的人群当中。

谈到下一步的规划时，陈明雁表示希望把协和医院的科普工作打造成故宫这样的超级IP，“让健康科普在整个互联网热起来。”