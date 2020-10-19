声动力疗法可改善 下肢动脉硬化闭塞症状

由哈尔滨医科大学附属第一医院心内科主任田野教授及团队成员蒋永兴、范靖雪博士等人完成的首个国际注册的前瞻、双盲、随机对照临床研究课题成果，10月1日在线发表在《国际心脏病学》杂志上。研究成果证实，声动力疗法可快速减轻下肢动脉硬化闭塞症患者肢体高炎症水平，改善其功能学表现，且由于疗效的持久性和安全性，可望使有间歇性跛行症状的患者从中获益。

据介绍，下肢动脉硬化闭塞症为三大动脉粥样硬化性疾病之一，间歇性跛行是其典型临床表现，严重损害行走能力的同时，还可导致截肢甚至死亡。如何应对下肢动脉硬化闭塞症所致的间歇性跛行，目前的用药治疗、运动康复措施和介入手段均有其局限之处。

与此同时，在动脉粥样硬化引发的间歇性跛行症状中，炎症被视为继肢体血液灌注不足之后的另一重要因素。因此，减轻系统性或病变局部炎症水平，对延缓甚至逆转下肢动脉硬化至关重要。而作为动脉粥样硬化斑块内最主要的炎症细胞，巨噬细胞可通过介导炎症反应调控动脉粥样硬化斑块的进展或消退。专家据此推测，以斑块内巨噬细胞为靶点的抗炎疗法，可能为跛行的治疗展现光明的前景。

在多项国家自然科学基金项目的资助下，田野教授和他的课题组在国际上首次自主研发了“巨噬细胞靶向声动力疗法”，即将声敏剂和低频低强度超声波有机结合，前者能被斑块内巨噬细胞特异性吞噬，后者可激活声敏剂产生活性氧并可调控活性氧产量，进而调节巨噬细胞凋亡、自噬或抗氧化能力等，从而发挥抑制或逆转动脉粥样硬化斑块进展的作用，具有靶向、特异、可调控、体外、无创且安全等优势和特点。

课题组前期在大量动物和细胞试验的基础上，开展了声动力疗法抗击动脉粥样硬化的首个前瞻性、Ⅱ期、单中心、双盲、随机对照临床研究，其研究方案在美国临床试验数据库中注册。

田野主任介绍，在上述成果基础上，他们团队还将继续开展声动力疗法治疗下肢动脉硬化闭塞症和颈动脉狭窄的临床试验；通过扩大样本量、延长随访时间，并采用正电子发射计算机断层扫描、高分辨磁共振、超声造影等影像学检查及相关功能学检查，进一步验证声动力疗法的有效性与安全性。（记者李丽云 通讯员衣晓峰 徐旭）