声动力疗法可改善 下肢动脉硬化闭塞症状
由哈尔滨医科大学附属第一医院心内科主任田野教授及团队成员蒋永兴、范靖雪博士等人完成的首个国际注册的前瞻、双盲、随机对照临床研究课题成果，10月1日在线发表在《国际心脏病学》杂志上。研究成果证实，声动力疗法可快速减轻下肢动脉硬化闭塞症患者肢体高炎症水平，改善其功能学表现，且由于疗效的持久性和安全性，可望使有间歇性跛行症状的患者从中获益。
据介绍，下肢动脉硬化闭塞症为三大动脉粥样硬化性疾病之一，间歇性跛行是其典型临床表现，严重损害行走能力的同时，还可导致截肢甚至死亡。如何应对下肢动脉硬化闭塞症所致的间歇性跛行，目前的用药治疗、运动康复措施和介入手段均有其局限之处。
与此同时，在动脉粥样硬化引发的间歇性跛行症状中，炎症被视为继肢体血液灌注不足之后的另一重要因素。因此，减轻系统性或病变局部炎症水平，对延缓甚至逆转下肢动脉硬化至关重要。而作为动脉粥样硬化斑块内最主要的炎症细胞，巨噬细胞可通过介导炎症反应调控动脉粥样硬化斑块的进展或消退。专家据此推测，以斑块内巨噬细胞为靶点的抗炎疗法，可能为跛行的治疗展现光明的前景。
在多项国家自然科学基金项目的资助下，田野教授和他的课题组在国际上首次自主研发了“巨噬细胞靶向声动力疗法”，即将声敏剂和低频低强度超声波有机结合，前者能被斑块内巨噬细胞特异性吞噬，后者可激活声敏剂产生活性氧并可调控活性氧产量，进而调节巨噬细胞凋亡、自噬或抗氧化能力等，从而发挥抑制或逆转动脉粥样硬化斑块进展的作用，具有靶向、特异、可调控、体外、无创且安全等优势和特点。
课题组前期在大量动物和细胞试验的基础上，开展了声动力疗法抗击动脉粥样硬化的首个前瞻性、Ⅱ期、单中心、双盲、随机对照临床研究，其研究方案在美国临床试验数据库中注册。
田野主任介绍，在上述成果基础上，他们团队还将继续开展声动力疗法治疗下肢动脉硬化闭塞症和颈动脉狭窄的临床试验；通过扩大样本量、延长随访时间，并采用正电子发射计算机断层扫描、高分辨磁共振、超声造影等影像学检查及相关功能学检查，进一步验证声动力疗法的有效性与安全性。（记者李丽云 通讯员衣晓峰 徐旭）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn