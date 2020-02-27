河北沧州渤海新区“靶向疗法”助力九成规上企业复产

河北沧州渤海新区在严密防控新冠肺炎疫情的同时，采取“靶向疗法”全力服务企业复工复产，及时解决企业遇到的生产、运输、用工、生活供应等诸多问题，保障企业有序复产，截至2月25日，沧州渤海新区213家规上工业企业，复产210家，复产率98.6%。

非常时期，沧州渤海新区党工委、管委会提出“靶向疗法”帮助企业渡过复工难关，成立了由职能部门组成的企业复产服务专班，建立复产难题管理台账，采取一日一排查的动态服务方式，及时做到动态更新、底数清晰、精准解困。

防护物资生产企业被列为首批复产的重点。河北海德塑业有限公司专业生产医用防护材料的企业，开工3天就面临停工，原因是高抗静电无纺布原材料紧张与运输不畅问题。“靶向疗法”服务人员发现问题紧急协调报告上级，马上协调三家生产企业调配原材料供应，使得企业24小时生产医用防护服材料。针对运输问题，沧州渤海新区交通部门不但协调辖区内公安交警、高速公路收费站，还负责与行经地交管部门沟通受阻车辆的放行，确保企业38辆车次运输的139吨医用防护材料“不停车、不检查、不收费”，优先便捷通行。

沧州黄骅港综合码头出现20万吨级船舶排队进港时间间隔，商船进出港与疏浚船舶之间矛盾，“靶向疗法”服务人员会同沧州海事局第一时间派员调查，精准服务协调处理，运用现场指挥加沧州黄骅港水上交通信息服务平台等信息系统，科学调度缩短船舶排队时间，确保综合码头生产正常。沧州海事局还推行海事业务网上办、掌上办、预审办、邮件办等非接触式办理，实施船舶、船员、船公司等证书核发、换发业务准予延期申办，尽可能为航运公司、船员提供便利。

重点钢铁生产企业，河北中铁装备制造有限公司为防控疫情关闭了厂区多家超市，唯一正常营业的金誉超市急需更换食品经营许可证，职工生活供应告急。2月8日，“靶向疗法”服务人员得知此事后，立即安排专人与业主沟通，指导其网上提交材料，并将现场核查环节改为微信视频核查，当日便为其发放了食品经营许可证，保障了中铁员工正常生活所需。

沧州渤海新区就90多名“靶向疗法”服务人员收集到的企业普遍反映的招工难、设备购买难、物流车辆租赁难等一系列问题，积极调动各方面的资源，已为13家企业解决270名用工，为9家企调剂30台运输车辆，其他问题正在逐一推进解决。

疫情防控期间，对一般性政务服务事项，提供“网上办、电话办、预约办”，安排专人做好网上咨询、技术维护、线上办理等工作，通过网上申报、线下邮递的方式，尽量减少企业工作人员和群众往来大厅次数。为加快项目手续办理，沧州渤海新区与项目单位建立“不见面”日常沟通机制，通过电话、微信等方式，与北京矿业科技集团有限公司、香港易高环保投资有限公司、沧州渤海新区铭泰机械制造有限公司等重点项目畅通联系，及时掌握项目前期资料准备情况，并予以指导帮助，对生产疫情防控所需物资的新上投资建设项目，开工、规划涉及审批的事项开辟一站式全链条并联审批、限时办结的“绿色通道”。