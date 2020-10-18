中科江苏药业泰州中国医药城封顶

10月16日上午，中科健康产业集团江苏药业有限公司项目封顶仪式在泰州中国医药城圆满举行。中国科学院原副院长杨柏龄出席活动并致辞，泰州医药园区党工委副书记、管委会副主任吴翔出席活动并致辞，中科健康产业集团股份有限公司董事长王连安介绍项目情况。

出席此次活动的领导嘉宾还有：泰州市市场监督管理局局长顾维中，中国科学院泰州应用技术研发及产业化中心主任丁明仁，中国科学院科技产业化网络联盟理事长、中国科学院科技产品销售网络管委会主任张平，中国科学院研究员冯敏，中科健康产业集团总裁冯鹏。

吴翔在讲话中表示，中国医药城上下将一如既往地关心、支持中科健康产业集团江苏药业项目建设，坚定不移地为项目建设和企业发展提供最优质、最便捷、最高效的服务，让项目尽快全面建成投产，让企业不断发展壮大。相信有中国科学院的强力支撑和大力支持，中科健康项目一定会建设成为中药保健食品领域科技成果转化的一流平台，培育成为中国医药城产业化的重要基地，打造成为中国科学院与地方合作的成功典范。

杨柏龄在致辞中表示，非常高兴与大家共同见证中科江苏药业封顶仪式，这是中国科学院研究所投资企业—中科集团发展历程中的一件大事，中科集团是中国科学院培育的、科技成果转化的一个成功案例。36年来中科踏实科研、务实做事，建立了完善的现代企业制度，在中药现代化领域交出了喜人的答卷，从中科院创办的数百家企业中脱颖而出。希望中科继续坚持前瞻性、高水平的科学研究和高端人才培养工作，积极推动科研成果的转化和应用，努力让“中国科学院”这块牌子更加闪亮。

王连安介绍，历经184天紧张有序的施工，在泰州市委市政府各级领导的高度重视和大力支持下，中科江苏药业已全面顺利封顶。下一步，中科江苏药业将继续以高标准、高质量、高效率推动项目建设，全力保障项目按计划投产实施，为地方经济社会高质量发展做出更大贡献，不辜负中科院老一辈领导的期望，大力推动中药现代化、国际化更高质量发展。

中科江苏药业为泰州国家医药城重点项目，是中科集团继南京中科药业之后第二座生产基地。项目总占地86亩，总投资6亿元。建设有中药提取、发酵、制剂车间以及与之配套的质检、仓储、动力、环保等辅助设施。可形成年产数十亿粒胶囊和片剂的生产能力，项目将于2021年建设完成。