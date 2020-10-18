三生制药董事长娄竞荣获2020全国脱贫攻坚奖奉献奖

10月17日，2020年全国脱贫攻坚奖表彰大会在北京召开，会议表彰了获奖的个人和单位。三生制药董事长娄竞博士获得奉献奖。

全国脱贫攻坚奖表彰活动由国务院扶贫开发领导小组主办，在“十三五”脱贫攻坚期间每年开展一次。全国脱贫攻坚奖设奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖、组织创新奖五个奖项。其中奉献奖从社会帮扶主体中产生，表彰各类社会组织、非公有制企业和公民个人中的扶贫先进典型。

铸造民族制药品牌，助力脱贫攻坚

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的收官之年。党的十九大报告指出：要坚决打赢脱贫攻坚战，并提出了“精准扶贫”、“精准脱贫”的总体安排。在脱贫攻坚战中，政府发挥着主导作用，企业力量则是一股不可忽视的重要力量。

作为民族生物制药企业，三生制药致力于开发高质量的生物药品为患者造福，同时积极承担社会责任，助力国家扶贫事业。为了使全国22个省832个贫困县的建档立卡贫困人口中的中重度强直性脊柱炎患者得到及时有效救治，2019年，在国务院扶贫办和国家卫生健康委指导下，三生制药积极支持中国扶贫志愿服务促进会、中国残疾人福利基金会共同发起并执行强直性脊柱炎健康扶贫工程。同时三生制药为该项目捐赠1.8亿元。

“对症下药”，阶段成效显著

强直性脊柱炎健康扶贫工程试点于2019年4月起，在安徽省霍邱县和临泉县、河南省平舆县、陕西省镇巴县、甘肃省渭源县、贵州省大方县先后开展，2020年在全国832个贫困县全面铺开。项目开展至今，已经取得了有目共睹的阶段性成就。

项目坚持以精准扶贫为原则，帮助贫困中重度强直患者在享受基本医保、大病保险、医疗救助、商业健康补充保险等已有政策之后，获得专项补助，最大限度地帮助贫困患者在减轻病痛的同时，摆脱贫困、重新回归社会。

三生制药积极配合各地扶贫、卫生健康、医疗保障等部门推进项目开展。通过组织邀请专家开展义诊活动，对患者进行筛查、治疗，全面掌握贫困强直患者状况。同时，针对基层医疗机构风湿免疫学科基础薄弱的现状，三生制药积极组织人力与资金，配合各地健康部门完善县医院风湿免疫科建设。通过线上线下多种形式对基层医务人员进行相关培训，切实提高了基层医疗机构相关专业科室和和医生的诊断治疗能力。同时针对扶贫区县开展疾病科普教育，提高基层群众对疾病的辨别能力和对疾病危害的认识，促进早发现、早治疗，主动防止因病致贫。

时至今日，强直性脊柱炎健康扶贫工程从组织保障、制度建设、救治机制、跨部门合作、基层诊疗水平及公众健康意识提升等方面，已初步形成完整且有效的精准扶贫模式，并具备可持续性的推广借鉴价值。

三生制药董事长娄竞博士表示：“强直性脊柱炎健康扶贫工程取得的阶段性成果使我们很受鼓舞。作为一家民族生物制药企业，三生制药除了研发和生产高质量的生物药产品，也一直心系企业社会责任，积极投身公益和扶贫事业。我们将总结本工程前一阶段成功经验，努力完善后续工作，提高患者生存质量。未来，三生制药将继续聚焦创新生物药开发领域，通过多种途径提高生物药在患者中的可及性，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚贡献力量。”