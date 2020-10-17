美国累计确诊破800万 多州再创纪录
世界卫生组织数据显示，截至欧洲中部时间15日15时53分（北京时间21时53分），全球新冠确诊病例较前一日增加336515例，达到38394169例；死亡病例较前一日增加5297例，达到1089047例。
美国
五州病例占全美四成
路透社15日疫情汇总数据显示，美国新冠确诊病例当天新增超过6.2万例，累计801.6万例；密歇根、北卡罗来纳、威斯康星等10个州的单日增幅再创纪录。
加利福尼亚依然是全美累计确诊最多的州，其次是得克萨斯、佛罗里达、纽约和佐治亚。上述五州的累计确诊病例占比全美总数超过40％。
美国疾病控制和预防中心网站显示，截至15日，全美累计死亡病例超过21.6万例。这一机构当天发布最新预测，累计死亡病例在11月7日前可能达到22.9万至24万例。
英国
伦敦新冠警戒级别提升
英国政府15日宣布，经过对新冠疫情形势的评估，决定把伦敦等地区的新冠警戒级别从“中等”提升至“高”，这些地区相应地也会采取更严格的防控措施。
除了伦敦，这次警戒级别调整还涉及英格兰多个地区，包括埃塞克斯郡、德比郡东北部等。级别调整将从17日凌晨正式生效。英政府12日公布了一个适用于英格兰的三级新冠警戒系统，分为“中等”“高”和“非常高”三级，每一级别对应不同的疫情严重程度以及相应的应对措施。
英政府表示，将每隔14天评估这些措施的效果，以决定下一步如何调整。英政府15日发布的数据显示，英国当天新增新冠确诊病例18980例，累计确诊673622例。
日本
东京奥组委再有员工感染
东京奥组委16日透露，一名男性员工确诊感染了新冠病毒，这是东京奥组委10月以来确诊的第二人，也是东京奥组委第六位感染的员工。
东京奥组委在一份声明中说，这名员工20多岁，他最后一次出现在位于东京晴海的东京奥组委办公大楼是在10月12日，声明没有透露这名感染者的具体症状和病情，也没有透露密切接触者是否受到影响。
东京奥组委4月底首次有员工确诊，此前最近一次有员工确诊是在10月6日。
更令人担忧的是，日本体坛最近也不断发生群体性感染事件，位于东京的日本大学男子排球队上周有26名球员确诊感染，10月6日，日本千叶罗德海洋职业棒球俱乐部累计已有13名一线球员和员工确诊感染。综合新华社电
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