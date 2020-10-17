疫情之下，绿色骑行风靡欧洲

据路透社近日报道，新冠肺炎疫情发生后，许多欧洲民众为避免感染病毒，“更愿意选择较为安全的交通工具，比如自行车”。欧洲自行车制造商“RTE Bikes”目前正全力运转，每天生产约5000辆自行车，高于去年同期3000至4000辆的平均日产量。

疫情期间，骑行运动再次受到欧洲民众的青睐。不少欧洲国家正抓住这一机遇，积极打造环保健康的城市形象。

骑行升温 销量增长

上世纪50年代以后，随着欧洲工业生产迅猛发展，汽车全面普及，自行车不再是生活必需品。城市面积的加速扩张使人们不得不选择汽车、摩托车等更快速的交通工具。据统计，上世纪90年代，法国巴黎、里昂、马赛三座城市中，自行车在所有交通工具中的使用比例不足1%。

近年来，尽管欧洲倡导回归自行车运动的声音越来越多，但自行车仍然不能扮演主要交通工具的角色。据法国环境与能源管理署（ADEME）研究报告预测，2030年，自行车在城市的使用比例仅达到7%，在郊区仅为5%。

2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情使自行车重新进入人们的视线。作为一种能够有效保持社交距离的户外交通工具，自行车再次风靡欧洲大街小巷，骑行成为欧洲的新时尚。

今年6月4日，阿里巴巴旗下跨境电商平台速卖通数据显示，5月西班牙市场自行车销售额上涨超过22倍，意大利、英国也都上涨了4倍左右。英国知名折叠单车制造商Brompton表示，4月以来，线上销售量成长了5倍。伦敦连锁零售商Sigma Sports也表示，4月入门款自行车销售量较上年同期激增了677%，就连相关工具和维修产品销售也较上年增长了255%。

顺势而为 政策扶持

法国率先对民众的骑行运动表示了支持。据报道，法国政府今年共拨款2000万欧元鼓励人们骑自行车。法国生态与团结化转型部部长伊丽莎白·博尔内表示，她希望看到本国的自行车文化“向前迈进一步”。同时，法国政府的这项支持政策还包括：民众可在指定网点免费修理自行车，费用最高可达50欧元；开设免费的骑行培训；设立更多临时自行车停放点等。

英国政府提供了2.5亿英镑，将在全英格兰引入快闪式自行车道、自行车保护空间、更宽的人行道、更安全的路口和自行车道。英国政府还提出一项国家自行车计划，希望2025年前自行车的使用次数可以增加一倍。

此外，意大利政府向购买自行车的消费者提供高达自行车售价60%的“绿色”补贴；德国政府则决定将超过25公里的道路纳入柏林自行车车道网络。

中国现代国际关系研究院欧洲所副所长王朔在接受采访时指出：“受地理位置影响，欧洲人能够更直观感受到全球变暖带来的危机，因此欧洲政府一向重视环保。骑行作为一种零排放的出行方式，在疫情期间遇到了合适的推广时机。欧洲政府纷纷出台政策，鼓励骑行运动的发展，可谓顺势而为。”

绿色经济 提升形象

发展绿色经济，减少碳排放量，一直是欧洲各国政府的重要议题。大力推广骑行这一绿色出行方式，将推动绿色经济的进一步发展。

巴黎市长安妮·伊达尔戈此前承诺，要把巴黎从一个以汽车为中心的城市转变成一个对行人和自行车友好的城市。欧洲自行车联盟联合首席执行官莫滕·凯贝尔表示，“必须确保当前措施能继续执行下去，这是重新进行城市设计的良机”。

王朔指出，环境保护是欧盟参与全球治理的重要议题，欧盟希望增强自身在环保方面的软实力，同时塑造保护环境的外交形象。今年9月，中德欧领导人举行视频会晤，中欧决定建立环境与气候高层对话，打造中欧绿色合作伙伴关系。“可以认为，自行车经济的发展不仅仅是一时热潮，其背后还体现了欧盟对环保问题一贯的重视态度。”