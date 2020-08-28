世卫组织专家：意大利秋季疫情可能出现三种情况

中新网8月27日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间8月26日，世界卫生组织(WHO)助理总干事、医学家拉涅利·古埃拉(Ranieri Guerra)博士表示，根据目前形势，意大利秋季新冠疫情很可能会出现三种情况：第一，感染病例缓慢而稳定增加；第二，随着学校重新开放，感染病例快速增长；第三，新增感染者住院人数大幅提高。

据报道，古埃拉博士对秋季的疫情预测，不仅关乎意大利，而且关乎欧洲、乃至全球的疫情趋势。他认为，目前的疫情与3月份疫情暴发之初截然不同，当时新冠病毒完全不为人类所知，第一波疫情令许多国家卫生系统几乎崩溃。在第一波疫情过去五个月后，如今许多国家在抗击疫情的同时，已经把重点放在了恢复国民经济上。

古埃拉指出，绝不能对秋季疫情放松警惕，秋季是各种传染病暴发的高峰季节。几天前，他曾呼吁加强防疫措施和加大违反防疫法处罚力度。借以遏制和避免上述三种情况出现恶化局面。

古埃拉强调，他预测秋季到来后，意大利疫情可能发生的第一种情况是新冠确诊患者数缓慢而稳定地增加。此种情况不会给国家卫生系统造成新的负担。

第二种情况则与学校复课密不可分。不排除重新开放学校会导致新增病例快速增长，这与年轻人的活动特性有关。新增病例年轻化趋势已十分明显，应引起高度关注，希望能够遏制这种情况发生。

第三种情况是随着住院人数的增加，不可控制的传染病例也会增加，届时，医疗机构将不再能够作出适当的诊断和追踪。

古埃拉还表示，总而言之，未来将不会再次出现第一波疫情时所经历的危机。(翁武平)