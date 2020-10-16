有了下面三种症状，当心，心脑血管疾病可能离你不远了！

10月15日，广东省中医院心内科主任医师陈伯钧做客由益安宁丸冠名，高济医疗主办，康朝药业协办的“益安宁丸·名医养心大讲堂”线上直播节目，为观众解答心脑血管疾病方面的疑惑。

气候发生变化，特别是由热转凉时，心脑血管疾病的反复发作或者病情加重的情况，确实会明显增多。“气候变化会引起体内环境的变化，比如寒冷的刺激会引起血管的收缩，进而引起血压增高，心脏功能也会受到一定影响。其次，气候变化会引起体内交感神经系统的兴奋，会引起心跳加快，血压增高，导致人烦躁不安。同时，气候变化还将会引起上呼吸道感染、气管炎，甚至严重的肺炎，导致人咳嗽、发烧，也会诱发、加重心脑血管疾病。”陈伯钧表示，“特别是现在年轻人，生活节奏加快，工作、学习压力加大，加之生活方式相对不太健康，都可能使心脑血管疾病的发病人群更加年轻化。”

陈伯钧谈到，高血压是心脑血管疾病发病的病因之一。血压升高会加速动脉硬化的过程。加之高血压会损伤血管内屏，使血管里面形成斑块，也就是动脉粥样硬化。动脉粥样硬化是引起心脑血管疾病最重要的病理基础，动脉粥样硬化导致心梗等一系列心脏疾病以后，又会引起心功能不全甚至心衰。所以很多心脑血管疾病往往都是从血压升高开始。但由于高血压的病症不明显，往往会被人们忽视，或者没有引起足够的重视。

为此，陈伯钧就如何防止心脑血管疾病的发生、缓解心脑血管疾病的症状等问题提出了建议。首先，保持健康的生活习惯，早睡早起，适量运动，清淡饮食。其次，采用科学的中医疗法，在防治和治疗心血管疾病过程中，可遵医嘱服用相应中成药，以助于稳定血压，软化血管、减轻动脉粥样硬化斑块、防止斑块发生。