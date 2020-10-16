染发剂 增加患癌风险

一直以来，染发剂是否有致癌风险存在争议。近日，美国哈佛大学公共卫生学院、印第安纳大学公共卫生学院和奥地利维也纳医科大学等机构的联合研究证实，使用永久染发剂与皮肤癌、乳腺癌、卵巢癌、淋巴瘤发病风险增加有关。

这项大型前瞻性队列研究历时36年，纳入12万多名参与者的信息。在排除了年龄、种族、自然发色、体重指数、尼古丁及酒精摄入量等混杂因素后，结果显示：1.永久染发剂的使用者与未使用者相比，皮肤基底细胞癌发病风险略有增加，尤其对于天生头发颜色较浅的女性，皮肤基底细胞癌发病风险高6%，但没有使用越多风险越高的关系。2.乳腺癌方面，使用永久染发剂的人与未使用者相比，前者乳腺癌（雌激素受体阴性、孕激素受体阴性、激素受体阴性）的发病风险均出现了升高，且染发剂的使用频率及剂量与乳腺癌的发病率呈正相关，染发次数每增加50次，乳腺癌的发病风险增加1%~2%。3.使用永久染发剂者卵巢癌发病风险较未使用者高出21%，与乳腺癌一样，卵巢癌的发病率与染发剂的使用剂量呈正相关。4.使用过永久性染发剂的自然深色头发的女性，患霍奇金淋巴瘤的风险增加了289%，但在浅色发色女性受试者身上未观察到。

发表在《英国医学杂志》上的这项研究成果表明，使用永久染发剂与许多癌症发病风险有关，且先天头发颜色也有影响，提示经常与染发剂接触的人需要有所警惕。▲ （郭铁亮）