国家药监局：中山佳丽产无忧然染发霜等14批次化妆品不合格

人民网北京11月28日电（董童）国家药监局于28日在官网发布《关于14批次不合格化妆品的通告》（以下简称“通告”）称，经四川省食品药品检验检测院等检验，标示为中山佳丽日用化妆品有限公司等9家企业生产的无忧然染发霜（植物滋润型）雅致栗棕色等13批次染发类化妆品检出成分与经批准的特殊用途化妆品配方成分不符，广州洪泽化妆品有限公司生产的克莉斯媞活性肽肌底修护面膜1批次化妆品菌落总数超标。

涉及标示生产企业的不合格产品为：

标示为中山佳丽日用化妆品有限公司生产的无忧然染发霜（植物滋润型）雅致栗棕色，经检验标签标识与批件不一致，检验结果为批件的混合比例为1∶1，标签标识的混合比例为50∶60。

肇庆迪彩日化科技有限公司生产的迪彩染发膏（棕黑色4.0），经检验标签标识不合格，检验结果为标签标示的成分表中有甲苯-2,5-二胺硫酸盐、 间苯二酚等限用物质，注意事项中未标注含上述成分。

广州真知丽化妆品有限公司生产的真知丽染发膏, 检出成分与批件及标签标识成分不符，检验结果为该产品标签标识与批件不一致；未检出标签标识的染发剂间氨基苯酚、2-甲基间苯二酚、4-氨基间甲酚；检出标签未标识的染发剂甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间苯二酚；未检出批件标识的染发剂2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、N,N-双（2-羟乙基）对苯二胺硫酸盐；检出批件未标识的染发剂对苯二胺、4-氨基-2-羟基甲苯。真知丽染发膏（黑色），检出成分与批件成分不符，检验结果为该产品标签标识与批件不一致；未检出批件标识的染发剂2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐；检出批件未标识的染发剂甲苯-2,5-二胺硫酸盐、4-氨基-2-羟基甲苯、苯基甲基吡唑啉酮。

广州市发爵士精细化工有限公司生产的发爵士染膏（自然黑），检出限用物质苯基甲基吡唑啉酮，检验结果为0.6185%，高于国家氧化型染发产品≤0.25%的规定。该款产品还被检出成分与批件成分不符，检验结果为未检出批件及标签标识的染发剂间氨基苯酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐；检出批件及标签未标识的染发剂苯基甲基吡唑啉酮。

广州丽臣精细化工有限公司生产的丽臣染发膏（自然黑），检出成分与批件及标签标识成分不符，检验结果为检出批件及标签未标识的染发剂甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚。

广州市凯茜化妆品有限公司生产的洪瑞凯茜牌五贝子鲜花蜡染（2.0自然黑色），检出限用物质苯基甲基吡唑啉酮，检验结果为1.2%，高于国家氧化型染发产品≤0.25%的规定；同时还检出成分与批件及标签标识成分不符，检验结果为未检出批件及标签标识的染发剂间氨基苯酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐；检出批件及标签未标识的染发剂：苯基甲基吡唑啉酮。洪瑞凯茜染发膏（黑色），检出成分与批件及标签标识成分不符，检验结果为未检出批件及标签标识的染发剂2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐。

广州市凯维斯化妆品有限公司生产的凯维斯染发膏（酒红色），检出成分与批件及标签标识成分不符，检验结果为未检出批件及标签标识的染发剂2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐。

广州市邦妮精细化工有限公司生产的BONYHAIR染发霜（6/11亚麻色），检出成分与批件及标签标识成分不符，检验结果为未检出批件及标签标识的染发剂对苯二胺；检出批件及标签未标识的染发剂间氨基苯酚。BONYHAIR染发霜（8/2亚麻色），检出成分与批件及标签标识成分不符，检验结果为未检出批件及标签标识的染发剂N,N-双（2-羟乙基）-对苯二胺硫酸盐；检出批件及标签未标识的染发剂对氨基苯酚、2,6-二氨基吡啶、4-氯间苯二酚。BONYHAIR染发霜（6/2闷青色），

广州市白云玉洁化妆品厂生产的英歌染发膏（健康环保），检出成分与批件及标签标识成分不符，检验结果为未检出批件及标签标识的染发剂2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐；检出批件及标签未标识的染发剂对氨基苯酚、间苯二酚、2,6-二氨基吡啶、4-氯间苯二酚。

广州洪泽化妆品有限公司生产的克莉斯媞活性肽肌底修护面膜，检出菌落总数超标，检验结果为40000CFU/ml，高于《化妆品卫生规范》（2007年版）规定的≤500眼部化妆品、口唇化妆品和儿童化妆品及≤1000其他化妆品。

通告显示，上述不合格产品及相关企业违反了《化妆品卫生监督条例》等相关法规的规定。国家药品监督管理局要求广东省药品监督管理部门核实后依法督促相关生产企业对已上市销售的相关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；要求四川、河南、贵州、内蒙、重庆、浙江省（区、市）药品监督管理部门责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对发现的违法行为，依法予以查处。上述省级药品监督管理部门自通告发布之日起3个月内公开对相关企业或单位的处理结果，调查处理情况及时在国家化妆品抽检信息系统中填报。