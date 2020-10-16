三个细节暖身又调心
石筱璇
“一场秋雨一场寒”，秋分后冷空气日渐活跃，气温下降很快，此时养生要注意三个细节。
暖脾胃喝南瓜粥。《滇南本草》载：南瓜性温，味甘无毒，入脾、胃二经，能润肺益气、化痰排脓、治咳止喘、缓解便秘。因此，饮食中不妨多吃点南瓜暖暖脾胃。早餐煮粥时，可放几块南瓜，南瓜粥口感软糯，易于消化，特别适合脾胃虚弱和消化不良的人群食用。体质虚弱者也可喝些南瓜粥，能起到调养肠胃的作用。需要提醒的是，胃热炽盛者、气滞中满者、湿热气滞者应少吃南瓜；熬煮南瓜粥时，不可与红薯同食，否则容易导致肠胃胀气、腹痛等问题。
理气安神闻闻橘皮。橘皮的芳香味有助化湿、醒脾、避秽、开窍。秋分后，身体乏力的感觉会更加明显，不妨在办公桌放一些橘皮，感觉乏力、胃肠饱胀时，闻闻橘香能缓解不适。放在卧室床头，能镇静安神，提高睡眠质量。橘皮晒干或低温干燥后就是陈皮，其味苦辛，性温，归肺、脾经，有理气调中、燥湿化痰的功效，用来做代茶饮好喝又养生。具体做法：取玫瑰花、陈皮各6克，茉莉花、甘草各3克，金银花、茶叶各10克，混合后沸水冲泡10分钟。此方可缓解胃脘胀闷，饮食减少或食后饱胀、打嗝、口干口苦等消化不良的症状。
清润肺气登高望远。秋日登高，山林地带空气清新，有益清肺气。但要注意避开气温较低的早晨和傍晚，登高时速度要慢，防止腰腿扭伤或膝关节、肌肉受伤；休息时，不要坐在潮湿的地上和风口处；出汗时，不要脱衣摘帽，以防伤风受寒。▲
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