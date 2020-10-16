刘彦弟 编译

整洁实用的冰箱离不开合理收纳，但很多人买完菜或主食后，直接带着塑料袋就放入了冰箱，既不利于食物保存，又显得冰箱杂乱。更重要的是，用塑料制品还会带来两个大问题：其一，塑料用品会在使用过程中浸出化学物质，如双酚A、双酚S等，影响人体健康；其二，一次性塑料用品的使用会产生大量塑料废物，且无法回收利用，污染我们赖以生存的环境，最终还可能以微塑料的形式回到我们体内。

为减少塑料垃圾，美国环保组织“拥抱绿色”网站刊文，指导人们从冰箱收纳做起，逐渐摆脱无处不在的塑料制品。换用以下实用物品，可以给冰箱“去塑料”，给地球减负。

玻璃容器。材质较厚的广口玻璃罐可以用于冷藏或冷冻食品，但使用时需要注意三点：1.装填食物时不要完全装满，距离瓶口留出2~3厘米的空间，防止胀破；2.将1厘米深的水倒在玻璃瓶中的冷冻食品上，以提供进一步的保护，免受冷空气的影响；3.玻璃瓶装液体时也不能装的太满，水在经过冰冻后，体积膨胀，容易发生危险。

也可以使用矩形的玻璃储存容器，虽然它们大多数用的是塑料盖，但这种容器可以无限次的重复使用。比如，把胡萝卜放在装满水的玻璃容器里，放在冰箱中冷藏，可以避免变质；切开的苹果会氧化变色，可以将没吃完的苹果片浸泡在一碗冷盐水中5分钟后，把苹果晾干，放在一个密封的玻璃盒里再放入冰箱。

不推荐使用其他类型的玻璃罐，因为它们的厚度不够，无法承受膨胀。此外，过热的瓶子不能直接放进冰箱,应该等温度降低再放,以防止玻璃温度变化过大发生碎裂。

金属罐。不锈钢材质的食品储存罐通常是密封的，而且防冻。例如铝制或不锈钢材质的收纳盒，它们有不同的尺寸可以适应大小不同的冰箱，而且配有硅胶密封圈，密封性能良好，可长期使用。虽然价格不便宜，但对环保有益。比如，用铝盒盛放包好的饺子进行冷冻；夏天喜欢冻冰块来解暑的人，也可以使用不锈钢材质的冰块盒。

纸制品。屠夫纸（一种包肉的专用纸）和牛皮纸等可替代冷藏室所用的塑料袋和塑料盒。如果食物冷藏时间较短（最多2~3周），可以用未漂白的屠夫纸或蜡纸袋包起来。比如，蘑菇最怕受潮，将其保存在硬纸袋中，可以很好地解决变质问题；把生菜放在碗里，上面盖一层纸巾，能吸收水分，防止叶子湿透，变成棕色。

铝箔或锡纸。芹菜在冰箱中存放久了会因为失去水分而变软，将芹菜分开，清洗好，待根茎控干水后，用铝箔纸包裹紧，再放入冰箱，保鲜期可达几周。这类包装的缺点是容易破损，使用的时候一定要小心，不要把它戳出洞来。为避免破损，可以使用更耐用、稍厚些的铝箔或锡纸，如有需要，最好用冷冻专用的胶带把它密封好。

上过蜡的纸盒。里层上过蜡的牛奶盒、果汁盒可以重复使用。这类容器特别适合盛放汤类食品，密闭性好，且不会胀裂。使用前后把它彻底清洗干净就行了。

干脆不包装。许多水果在冰箱里储存时不需要任何包装，如西红柿和桃子。大部分果蔬有其天然“外衣”，将它们闷在塑料包装内会加速变质。比如，低温下，西红柿中与产生芳香物质有关的基因就像被“冻僵”了，使芳香物质的产出大大减少，导致其风味大打折扣，最好放在常温下储存；与不覆盖保鲜膜的西瓜相比，覆盖保鲜膜的西瓜放入冰箱后，反而会滋生更多细菌；香蕉应挂起来保存，保持通风良好，可以让产生的乙烯随风飘散，从而延缓香蕉的衰老；蓝莓、草莓等浆果容易迅速软化和发霉变质，储存前先用1∶3的醋水“浸泡”，然后捞出来冲洗干净，沥干水后放入冰箱保存即可。▲