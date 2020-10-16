肠癌早期诊断很重要 有这四个症状快就医

一个人健康与否，可以从他的排泄物的形状、颜色和气味来判断。肠道是否安全，大便的预警作用不容忽略，排便习惯与粪便性质改变，腹痛、大便带血就要注意啦！

阿婆大便带血

原来是直肠癌作祟

近期家住新兴县的李阿婆（化名）在儿子的陪伴下来到广州市红会医院普外科，经检查确诊为中晚期直肠癌，是肿瘤距离肛门不到5厘米的低位肠癌。

其实，早在两周前李阿婆就发现自己大便带血，腹部隐隐作痛，70多岁身体一直硬朗的李阿婆坚强惯了，觉得自己只是吃坏了肚子，过两天就会好。

儿子们发现母亲一直便血，坚持带母亲到新兴县第二人民医院检查，肠镜检查结果让一家人惊呆了——“直肠中分化腺癌”，医生向家人直言：李阿婆的癌症已属中期，即使手术成功，术后在下腹部要长期带一个袋子，生活将极为不便。

作为新兴县第二人民医院的技术支持单位，经广州市红会医院普外科主任王百林教授会诊，觉得李阿婆手术根治的机会很大，遂让其立即转入市红会医院接受手术治疗。

经手术团队反复术前讨论和手术风险评估，考虑到病人“保肛”要求强烈，王百林决定带领手术团队为阿婆实施NOSES手术（一种经自然腔道取标本的低位直肠癌根治术），该手术既能“保肛”，又能达到“美容”效果。NOSES手术在3D腹腔镜下进行，不到3个小时，王百林手术团队成功完成了低位直肠癌根治保肛术。

早期诊断率低

有这些症状及时就医

王百林介绍，结直肠癌又称大肠癌，是胃肠道中常见的恶性肿瘤，其发病率和病死率在消化系统恶性肿瘤中仅次于胃癌、食管癌和原发性肝癌。

大肠癌生长很慢，潜伏期较长，93%的大肠癌来源于腺瘤（一种癌前病变），从腺瘤发展到癌需5~7年；早期症状不明显，但实际上大肠癌是最易自我筛查的病症，如能早期发现也是最好治愈的病症。虽然大肠癌可防可治，但是在我国实际上超过80%的患者确诊时已发展到中晚期，早期诊断率仅10%~15%。目前认为主要是饮食因素与遗传因素综合作用的结果。

王百林提醒，大肠癌早期无症状或症状不明显，仅感不适、消化不良、大便潜血等，如发现相关情况一定要密切观察，及时就医。

1.排便习惯与性状改变

常为本病最早出现的症状。多以便血为突出表现，或有痢疾样脓血便伴里急后重。有时表现为顽固性便秘，大便性状变细；也可表现为腹泻与糊状大便，或腹泻与便秘交替。

2.腹痛

也是本病的早期症状，多见于右侧大肠癌。表现为右腹钝痛，或同时涉及右上腹、中上腹。因病变可使胃结肠反射加强，可出现餐后腹痛。

3.腹部肿块

肿块位置取决于癌的部位，提示中晚期。

4.直肠肿块

多数直肠癌患者经指检可发现直肠肿块，指检后的指套上有血性黏液，故直肠指检是临床上不可忽视的诊断方法。（全媒体记者张青梅 通讯员卢从斌、孙冰倩）