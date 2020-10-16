肝上长瘤大如柚子 先缩小再动刀

肝癌早期没有明显症状，有70%~80%的患者一发现就是中晚期，手术切除难度大。不过，随着靶向治疗、免疫治疗的兴起，针对中晚期肝癌，综合贯序治疗成为更好的手段，尤其适用于无法直接进行手术切除的中晚期肝癌。

61岁的宋大爷长期患有乙肝，上腹部胀痛了3个月，到医院一查竟发现肝脏正中长了个直径15厘米、犹如一个柚子般大小的巨大肿瘤！

广州医科大学附属第二医院肝胆外科邵子力教授及其团队分析病情发现，这肿瘤不但巨大，而且毗邻重要的肝门静脉、肝动脉、肝静脉及肝门胆管。如果直接手术切除，出血风险非常大。

最后，邵子力教授团队决定为宋大爷采取综合贯序治疗：先通过介入和化疗手段，阻断肿瘤的血供，控制其生长速度，使肿瘤部分坏死、体积缩小后再手术切除，最大程度争取根治机会。

邵子力介绍，肝癌的治疗手段包括手术切除、肝移植、消融治疗、介入治疗以及药物治疗等。近10年，随着靶向治疗、免疫治疗的兴起，针对中晚期肝癌，综合贯序治疗成为更好的手段，尤其适用于无法直接进行手术切除的中晚期肝癌。

随后，医生通过介入手段为宋大爷实施了肝动脉化疗栓塞术，经过动脉药盒给药对宋大爷进行灌注化疗。经过前两个阶段的治疗不但阻断了肿瘤的血供，而且减小了肿瘤体积。时机成熟了，邵子力教授团队经过6个小时的努力，不但为宋大爷切除了肿瘤，而且保留了正常的肝静脉、门静脉、胆管和尽可能多的肝组织，成功完成了巨大肝癌根治术。术后，病理结果显示为肝细胞癌。

在医护人员的精心治疗和照顾下，宋大爷已于日前顺利康复出院。

邵子力指出，由于肝脏对疼痛不敏感，在肝癌发生发展过程中，患者往往没有明显症状，难以及时发现自身病变，约70%~80%的患者确诊时已是中晚期。不过，肝癌患者往往具有基础肝病，80%与乙肝有关。

如何远离肝病、预防肝癌？他给出以下三点建议：

首先要预防病毒性肝炎，做好个人卫生，勤洗手，实行分餐制，接种疫苗。乙型及丙型肝炎病毒感染者，应积极前往正规医院检查并采取必要的抗病毒、保肝治疗，防止肝脏疾病的进展。

其次，保持良好的情绪、乐观的精神状态和积极的生活态度，戒除酗酒、吸烟、熬夜等不良生活方式，积极进行运动锻炼，保持优质睡眠。

第三，保持良好的饮食习惯，清淡规律饮食，多吃新鲜蔬菜、水果和优质蛋白，少吃烧烤食物，不吃发霉的、糊了的食物。

如果出现腹部不适，请咨询正规医院医生，必要时进行相关检查。尤其是乙肝患者，应坚持抗乙肝病毒治疗，定期体检，监测肝脏情况，做到早诊断早治疗。（全媒体记者翁淑贤 通讯员朱波、朱一艺、许咏怡）