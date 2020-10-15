直播预告：国际银屑病日 关注银屑病及共患病

银屑病（俗称“牛皮癣”）是人类十大顽症之一，是病程最长且对生存质量影响最大的皮肤病。该病发病以青壮年为主，对患者的身体健康和精神状况影响较大。

由于银屑病的皮损表现，银屑病患者不仅要承受疾病的折磨，遭受着无形的心理压力，还要面对共患病带来的威胁。共患病可能患者造成营养不良、关节损害内脏疾病等问题。那么该如何预防和应对银屑病及共患病呢？

2020年10月15日（周四）16:00—17:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中日友好医院皮肤科主任医师张晓艳做客演播室，为大家分享银屑病共患病相关话题，欢迎大家收看。

专家介绍

张晓艳，北京大学医学部皮肤病与性病学博士，主任医师，博士生导师，北京大学医学部兼职教授。皮肤病与性病科副主任。

现任皮肤病与性病科副主任，中华医学会皮肤性病分会委员，北京医学会皮肤病学分会常委，中国医师协会皮肤科分会委员，中国医师协会美容与整形分会委员，中国艺术医学协会常务理事，中国保健协会科普教育分会副会长，中国老年保健协会专家委员，中华医学会中华医学科技奖评委，北京市科委科技奖评委及生物医药领域评审专家，卫生部科研项目评审专家，国家药监局化妆品评审专家，《实用皮肤科杂志编委》，北京市医疗纠纷人民调解委员会专家库专家，《时尚健康杂志》皮肤健康顾问，《中国美容时尚报》皮肤健康与美容专栏特约专家。民革北京市委祖国统一工作委员会及科教文卫委员会委员。

学习工作经历：1997年毕业于北京大学医学部，获皮肤病与性病学博士学位。1997年以来在中日友好医院皮肤科任主治医师、副主任医师、主任医师，从事本学科的医、教、研工作和科室管理工作。

专业特长

常见皮肤病与性病的诊治，常见皮肤病与性病的防护以及皮肤保健和美容。

让人烦心的银屑病

银屑病俗称牛皮癣，是一种慢性炎症性皮肤病，病程较长，有易复发倾向，有的病例几乎终生不愈。该病发病以青壮年为主，对患者的身体健康和精神状况影响较大。临床表现以红斑，鳞屑为主，全身均可发病，以头皮，四肢伸侧较为常见，多在冬季加重。

因为银屑病是一个非常复杂的带有遗传因素的慢性皮肤病，它的患病因素由先天和后天共同导致，那么这些因素与其他疾病就有共同重合的地方。每个多基因的病症，都是由于多个基因共同作用才能达到一定的发病风险。

那么这些多个基因在各种疾病里，是有重叠的。比如银屑病与类风湿关节炎、肥胖、2型糖尿病、特应性皮炎都有很多重合的基因，所以患共患疾病的几率就升高了。

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