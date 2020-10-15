越来越多的人了解到，糖尿病容易导致视网膜病变（简称“糖网”），严重时甚至会导致失明。美国糖尿病协会会刊《糖尿病护理》杂志刊登法国一项最新研究发现，2型糖尿病不仅损伤视力，还会增加下肢动脉病变风险。

新研究中，为了评估糖尿病性视网膜病变分期与下肢动脉病变之间的具体关联，法国“生存、2型糖尿病与遗传研究”项目主持人萨米·哈贾杰博士及其同事对1468名2型糖尿病患者展开了调查。研究开始时，1320名患者无下肢动脉病变史。研究人员根据糖尿病患者视网膜病变严重程度将其分为三组：无病变组、非增生性病变组和增生性病变组。经过7年多的跟踪调查后，研究人员对比分析结果发现，随着糖友视网膜病变的恶化，下肢动脉病变的发病率也随之升高。另外，在患有糖网的糖友中，下肢截肢和血运重建（血管疏通治疗）的比例也显著增加。

哈贾杰博士表示，新研究结果表明，糖友视网膜病变越严重，其下肢动脉病变就越厉害。因此，糖尿病患者视网膜病变病情是预测其下肢动脉病变发病风险的重要指标。这种预测方法比传统方法更加准确，早预测，早治疗，可大大降低截肢风险，提高糖友生活质量。▲ （徐 澄）