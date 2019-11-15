60岁以上眼底病变超两成

“60岁以上人群的眼底检查异常率均高于21.39%，即每五个60岁以上的人群中就有一个眼底异常的人。”在近日举办的第九届国际视网膜高峰论坛暨南沙眼遗传病研讨会上，《爱尔眼科中国国人眼底病变状况大数据报告》（简称以下《报告》）发布，60岁以上年龄人群的眼健康问题的严峻性引发关注。

《报告》依托爱尔眼科自主开发的目邻远程智能阅片系统，历时1年通过人工智能+远程阅片，为约6.9万人次进行了眼底阅片，其中眼底阅片异常数为超过1.26万人次，异常率为18.32%。而在61-70岁人群中，异常率增至21.39%，在70岁以上人群中，异常率更是高达25.61%。

眼底病变主要指视网膜、脉络膜、视神经和玻璃体的炎症、肿瘤及类血管的病变，常见的眼底病变包括糖尿病视网膜病变、黄斑病变、高度近视视网膜病变等。根据最新数据显示，老年相关眼底病变正成为老年人群中第一致盲原因。中南大学爱尔眼科学院院长、爱尔眼科医院集团总院长唐仕波表示，且因眼底病变致盲的不可逆性，一旦造成损害就无法恢复，所以眼底病变治疗的重中之重即早检查、早发现、早治疗。

此外，《报告》显示，61-70岁年龄段的阅片人次排名第一，70岁以上阅片人次排名第二，达到15694人次，51-60岁年龄段阅片人次排名第三。“从这个数据中，可以明显看出，在眼底异常率基本持平的情况下，总阅片人次中女性占比几乎是男性占比的2倍。”唐仕波说，这表明女性比男性更关注自己的眼健康问题。“但因异常率基本持平，这也说明有更多男性的眼底病变问题被忽视。”