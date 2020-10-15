老打哈欠是中风征兆吗

河南读者杨先生问：我父亲今年76岁，本身有高血压、高血脂，近半个月来，他经常哈欠连天，困意绵绵，还慢慢出现了肢体乏力、萎靡不振等现象。赶紧带他到医院就诊，经检查确诊为脑中风。请问老打哈欠是中风的征兆吗，怎么留意和防止再次中风？

郑州大学第二附属医院神经内科主任医师刘春岭解答：中风大致分为两种：一种是因脑动脉破裂而发生的脑溢血，如果发作会导致患者半身不遂、偏瘫等；另一种是脑动脉栓塞引发的局部缺血性中风，可使人脑缺血、缺氧，比较严重时会危及生命。一般情况下，人在感到疲劳困倦时，常打几个哈欠，可使疲劳感暂时减轻，可是中老年人，尤其是高血压、脑动脉硬化者，若频频打哈欠，就有可能是缺血性脑中风的先兆，应提高警惕。有70%~80%的缺血性脑中风患者，在发病前一周左右，会因大脑缺血、缺氧而频繁出现打哈欠的现象。打哈欠可使胸腔内压力下降，上下腔静脉回流心脏的血量增多，心脏的输出血量增多，脑细胞的供血能力得到改善。但这种改善是暂时的，因此，频频打哈欠常预示缺血性脑中风可能在近期内发生。

中老年人，尤其是有心脑血管疾病者，若出现无诱因的频繁哈欠，切不可掉以轻心，应及时去医院检查，在医生指导下对高血压、高血脂等积极进行治疗，尽量将脑中风控制在萌芽状态。此外，还有些征兆也要留意：一侧面部、手臂或腿部突然麻木或无力；突然出现言语或理解障碍；突然出现单眼或双眼视物障碍；突然出现行走困难、眩晕或平衡困难；突然出现不明原因严重头痛等，就应当考虑脑中风，及早防范与治疗。

心脑血管疾病患者在饮食上宜清淡，避免高脂饮食，戒烟限酒；口服小剂量阿司匹林，以降低红细胞、血小板聚集性，防止血栓形成；注意保持精神乐观，情绪稳定，防止激动，这些都对预防缺血性脑中风的发生有着积极作用。▲

治甲亢，哪种方法好

江苏读者张先生问：我了解到甲亢的治疗方法有口服药物、碘-131和手术，究竟哪种方法效果最好？

北京大学第一医院内分泌科副主任高莹解答：甲亢的治疗包括三种方法：抗甲亢药物、碘-131治疗和手术治疗。三种治疗方式各有优缺点。抗甲亢药物的优点是非破坏性治疗，药源性甲减可逆，没有手术风险。其主要问题包括：1.治疗过程中可能出现药物相关不良反应；2.治疗时间长，一般需要1.5年到2年，有些患者可能服药时间更长；3.停药后甲亢复发几率较高，可达40%~50%。

手术能快速和完全控制甲亢，避免放射性暴露。碘-131治疗能避免手术和抗甲亢药物的潜在副作用。碘-131和手术分别通过射线和手术切除的方法，去除了大部分甲状腺组织，因此甲亢的治愈率高，但是之后发生甲减的几率也相应升高。此外，活动性突眼的甲亢患者不宜采用碘-131治疗。而手术治疗存在麻醉意外、对颈部周围重要脏器（喉返神经、甲状旁腺）的损伤以及出血等术中和术后的风险。因此，三种治疗方法常需根据患者的个体情况综合考虑，进行选择。▲

为啥神经炎会呕吐

江西读者汪女士问：我女儿今年16岁，复学后没几天就莫名其妙腹胀、打嗝还呕吐，就诊考虑是胆汁反流性胃炎，可治疗后没缓解。后来去更大的医院，明确是视神经脊髓炎。请问神经系统疾病怎么是消化道症状？

广东三九脑科医院神经内一科主任王展航解答：视神经脊髓炎是中枢神经系统的炎性脱髓鞘性疾病，其典型症状之一就是持续性顽固性打嗝、呕吐。因为视神经脊髓炎好发于桥脑、延髓背侧、近四脑室周围，这些部位也是“呕吐中枢”，一旦发生炎症反应，就会触发顽固性恶心、呕吐、呃逆等症状。很多患者早期消化道症状明显，多数就诊于消化科或内科，易被延误诊治。所以，遇到不明原因的持续性顽固性打嗝、恶心、呕吐，要警惕是否为神经系统疾病。治疗上，一般给予静脉激素联合丙种球蛋白冲击治疗后，打嗝、恶心、呕吐以及头痛等症状可基本消失。▲

治痘痘要忌口吗

广东读者何女士问：我弟弟17岁，长痘痘比较严重，甚至有痘坑、红斑。请问这该怎么治疗，平时需要怎么护理，要忌口吗？

中山大学附属第三医院皮肤科副主任医师郑跃解答：“青春痘”学名为“痤疮”，是一种毛囊皮脂腺的慢性炎症性皮肤病。痤疮发病机制仍未完全阐明。遗传、雄激素诱导的皮脂大量分泌、毛囊皮脂腺导管角化、痤疮丙酸杆菌繁殖、免疫炎症反应等因素都可能与之相关。部分患者的发病还受遗传、免疫、内分泌、情绪及饮食等因素影响。

据目前所了解的痤疮发病机制，治疗原则主要为去脂、溶解角质、杀菌、抗炎及调节激素水平。患者应该到正规医院进行评估后再做个体化治疗，皮肤科专家会根据痤疮严重程度及患者的个体情况安排治疗方案。如果已经出现红斑、色素沉着和瘢痕等后遗症，专家也会根据个体情况，推荐使用激光、外用药物、合适的护肤产品等帮助患者缓解症状。

平时建议选用弱酸性或中性的温和洗面奶，避免过度清洁，洁面后可选用控油保湿的护肤品，同时一定要注意防晒，涂防晒霜、戴宽沿帽和打伞。关于忌口，目前有研究表明高GI（血糖生成指数）饮食、高脂油腻饮食及脱脂牛奶与痤疮有关。高GI饮食，可以简单理解为甜食，但并不局限于此，高脂如油炸烧烤饮食等。不建议过度忌口，日常饮食需要营养均衡，多吃绿叶蔬菜、水果、优质蛋白饮食，不必忌口牛肉海鲜等所谓“发物”。少熬夜，熬夜会增加油脂分泌，导致皮肤屏障破坏，从而加重痤疮。如果因为长痘出现了焦虑、抑郁等症状，需及时就诊并配合心理疏导。▲

放疗有啥副作用

湖南读者李女士问：我父亲肺癌术后需要放疗，请问放疗有什么副作用吗？

重庆大学附属肿瘤医院放射肿瘤治疗中心副主任医师谢悦解答：放射治疗使用高能射线，射线通过多个方向穿透人体聚焦在肿瘤部位上，达到一定剂量时，就能杀灭肿瘤细胞。由于射线穿透能力很强，而肿瘤位于正常组织之间，因此，放疗中会不同程度地损伤相应组织，累积到一定放疗剂量就会有副反应出现。离肿瘤越近的正常组织，剂量越高，损伤就越大，副反应越明显，反之亦然。但是副反应的程度受多种因素影响，如正常组织的位置、功能、组成成分、密度、个体敏感性差异等。另外，也与放疗技术及医务人员的水平密切相关。▲