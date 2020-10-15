越来越多的研究证实，饮食与肠道健康息息相关。以下几种食物会伤害肠道，平时应少吃。

高脂肪，尤其是富含饱和脂肪的食物。过量摄入脂肪（比如肥牛、五花肉、油条等）可降低肠道菌群的数量和多样性，诱导有害菌过度生长，损害肠道的屏障功能，让肠道内产生的毒素有机会进入到血液中，引发身体产生慢性、程度低的炎症反应，损害机体各个组织的结构和功能，增加心血管疾病、高血压等慢性病的风险。

高精制碳水化合物的食物。过量摄入精制淀粉、游离糖（比如米饭、馒头、甜食、甜饮料等），可能会降低肠道菌群的多样性，使有益菌的数量减少，影响肠道的结构和功能，增加心血管疾病的发生风险。

太刺激的食物。酒、过浓咖啡及茶水等刺激性饮料、过于辛辣的食物等都会刺激肠道，引起胃肠黏膜损伤，导致胃肠功能紊乱。吃盐过多，容易使胃肠道内形成高渗透压环境，使肠道内水分无法被吸收，从而引起腹泻等肠道问题。

要想保护肠道，应该多摄入膳食纤维、抗性淀粉，以及一些特殊的寡糖。这些成分无法被消化道分解和吸收，进入人体后，会“原封不动”地被运送到大肠。肠道菌群能够对它们进行发酵和分解，产生有益自身生长、维护肠道屏障的化学物质，抑制肠源性内毒素的合成，并且阻止有害代谢产物进入循环系统。这些受到肠道菌群青睐的成分不难找，全谷物、杂豆类、新鲜蔬果，以及坚果等都是很好的来源。▲