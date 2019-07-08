肠道菌群和脂肪分布“男女有别”

腰腹“游泳圈”成为很多爱美人士的烦恼。随着科研的不断深入，科学家发现这部分脂肪与慢性疾病的发生有着紧密的联系。近日，浙江大学医学院公共卫生学院教授朱善宽团队联合美国斯坦福大学预防研究中心科研团队在国际期刊《自然·通讯》上发表最新研究成果，阐释了肠道菌群和脂肪分布在不同性别之间的复杂关系。

从外形上来看，肥胖大致可以分为两种——梨型与苹果型，其中，苹果型的肥胖，就是指腹部脂肪堆积过多。现有的科学研究已经证实了肠道菌群与肥胖之间的关系，但肠道菌群与脂肪分布的关系以及其在不同性别之间的差异却尚不明确。

朱善宽领衔的中外科研团队选取222人作为研究对象，将研究的视角深入菌群类别（taxa）层面，并把梨型与苹果型人群各分成4个组别，进行研究观察。科研人员发现肠道菌群与脂肪分布的关系体现出明显的性别差异。

在这项历时近3年的研究中，科研人员从数百个高丰度taxa中筛选出20个与脂肪分布有关的taxa，其中男性13个，女性7个，男女之间并未发现明显taxa层面的重合。值得注意的是，其中来源于同样2个菌属“霍尔德曼氏菌”（Holdemanella）和“吉米菌”（Gemmiger）的不同菌群类別，其与脂肪分布在男性和女性中呈现相反的关系。该研究说明，在不同性别人群中，同样的菌属可因组成菌种的差异导致出现不同的与脂肪分布之间的关系。

谈及这项研究的意义，朱善宽表示，这项研究对与腹型肥胖相关的糖尿病、心脑血管疾病等慢性病的研究具有十分重要的作用。在这些相关疾病的研究中，应考虑到肠道菌群的性别差异。（通讯员林洁 柯溢能 记者宋黎胜）