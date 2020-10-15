廉 政 编译

很多人谈胆固醇色变，认为它是多种疾病的“始作俑者”。其实，胆固醇是把双刃剑，对身体有利有弊。近日，美国心脏学会专家解答了大家最关心的5个问题，以提醒注意。

问题1：胆固醇对人体重要吗？胆固醇本身就是一种营养物质，人体每个细胞的合成都需要它，性激素等多种激素和胆汁的合成也需要胆固醇，它还有助于肝脏制造出加工处理脂肪所需的酸。美国芝加哥西北大学范伯格医学院心脏病学教授尼尔·斯通就表示：“大家不要将胆固醇视为洪水猛兽，只要控制在合理范围内就不会威胁健康。建议从20岁起，每4~6年到医院查一次胆固醇水平，并进行相关体检。”

问题2：胆固醇还有好坏之分？胆固醇水平主要包括三个指标：总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇。胆固醇本身不能溶解于血液，必须依附在脂蛋白上才能从周边组织进入肝脏，并在肝脏中被分解代谢、排出体外。人体内的胆固醇可通过载体分为两种：高密度脂蛋白胆固醇，通常认为只有它才能完成上述运送任务，因此被称作“好”胆固醇，可降低心脏病等心血管病风险；低密度脂蛋白胆固醇会把胆固醇运送至动脉，容易造成胆固醇在血管内堆积，增加心脏病风险，所以常被称为“坏”胆固醇。

问题3：我应该担心食物中的胆固醇吗？美国心脏学会专家彼得森表示：“饮食中胆固醇的来源同样也是饱和脂肪的来源，如果限制饱和脂肪的摄入量，饮食胆固醇摄入量也会随之降低。减少饱和脂肪的摄入量，可在4~6周内改善“坏”胆固醇水平。《饮食胆固醇指南》强调，健康饮食比关注特定胆固醇更实用，建议少吃高脂肪食物，在饮食中增加蔬果、全谷物、低脂或脱脂乳制品、深海鱼的分量。”

问题4：吃鸡蛋会升高胆固醇吗？一个鸡蛋黄约含有169毫克胆固醇，很多人因此弃之不食。彼得森表示：“鸡蛋作为健康饮食的一部分，你完全可以食用，但建议每天只吃1个。”尼尔·斯通认为：“因为存在个体差异，每个人可摄入的鸡蛋量也不同，有些人一天吃两个鸡蛋，胆固醇也不会升高，有的人吃两个鸡蛋，胆固醇则会升高50%。如果早餐已经吃了1个鸡蛋，午餐和晚餐就要相应地减少含胆固醇食品的摄入量。”

问题5：高胆固醇会遗传吗？高胆固醇血症主要分为两类：一类是原发性的，包括家族性高甘油三酯血症、原因不明的原发性高脂蛋白血症；另一类是继发性的，包括糖尿病高脂血症、药物性高脂血症等。如果一个人很年轻就被高胆固醇血症盯上，可能就是家族性的，该病具有明显的遗传倾向和家族聚集性。若家中有高胆固醇血症患者，其他直系亲属也应重视，建议积极运动、戒烟限酒、少吃高脂肪食物、遵医嘱服药和治疗。▲