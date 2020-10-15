绝经激素治疗更年期，绝经十年内或60岁前皆可

今年57岁的刘阿姨已绝经5年了，反复阴道炎、尿道炎、骨质疏松等症状比较严重。她还患有子宫肌瘤2.8cm×2.1cm，子宫内膜厚3.5mm，且更年期症状很严重。她到医院就诊时，医生建议做激素治疗。这不禁让刘阿姨犯嘀咕：“我都绝经5年了，还要使用激素治疗吗？使用激素治疗后子宫肌瘤会不会变大？”

“绝经激素治疗可改善更年期症状。”对此，福建省医学会妇产科学分会委员何春妮主任医师认为，刘阿姨这些症状都是绝经后雌激素水平下降造成的，所以补充雌激素是最直接、最有效的治疗方法。何春妮说，女性如果出现更年期症状，可到医院找妇科医生做评估，选择最佳绝经激素治疗的时间，即绝经10年内或60岁以前。对于年龄大于60岁者，原则上不推荐激素治疗，症状严重者可行个体化处理或选择其他治疗方法。

何春妮说，绝经激素治疗除了补充雌激素，还要补充孕激素，不用过多考虑患上子宫内膜癌风险；补充天然或接近天然的孕激素，也不会增加患乳腺癌风险。至于发胖，更不要担心，因为绝经后发胖是雌激素缺乏造成的，使体脂集中分布在躯干部位，出现中间大、四肢小的梨形体型。而通过绝经激素治疗，配合适当运动、合理饮食等，反而能延续窈窕体态。

女性最常见的更年期症状是潮热、出汗，全身肌肉关节疼痛；泌尿生殖道萎缩症状，如反复阴道炎、尿道炎、阴道干涩等；以及骨密度下降造成骨质疏松、心脑血管疾病及老年认知能力下降。何春妮强调，患有多发性子宫肌瘤，也并不是绝经激素治疗的禁忌症，但属于慎用，也就是说可以用但要慎重选择一个合适的用药方案，且使用过程监测肌瘤变化，加强超声检查随访次数，每隔3个月复查一次。

需要提醒的是，绝经激素治疗所含的雌激素剂量，建议使用最低有效剂量，比绝经前来月经时的雌激素水平低很多，因此绝经激素治疗后大多数肌瘤不会有明显增大，只是缩小速度会减慢。绝经后随着雌孕激素水平的下降，子宫和子宫肌瘤均会萎缩。子宫切除术后或肌瘤剔除术后的女性，可用绝经激素治疗。保留子宫用绝经激素治疗，肌瘤小于3cm安全性较高，大于5cm风险可能会增大；肌瘤3-5cm者应根据患者情况综合判断。

“对于没有禁忌证、有适应证的更年期妇女，在绝经后应尽早用上绝经激素治疗。”何春妮认为，治疗需要个体化，如无禁忌症出现可长期服用，剂量随年龄增加可以调整。但激素药物并不能解决所有问题，首先要有健康生活方式，比如适当运动，饮食均衡，多吃水果蔬菜，多晒太阳、作息规律等。（吴志）