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援鄂医疗队医生分享武汉抗疫故事

新冠肺炎救治避免使用大剂量激素

2020年04月30日09:59 来源：北京日报

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，来自北京医院援鄂医疗队的医生，分享了在武汉的抗疫故事。北京医院大内科副主任、呼吸与危重症医学科副主任许小毛透露，新冠肺炎患者救治过程中避免了使用大剂量激素，减少了激素带来的一些副作用。

许小毛说，2003年时的防护水平、救治水平和现在没法比。“我们当时穿的防护服，可以看到里面的衣服是什么颜色的，更不要说N95外科口罩，当时戴的是两层棉布口罩。”许小毛说，这次疫情的防护更加规范，流程也很细致，特别强调了医务人员的防护。

许小毛介绍，当年非典主要病变集中在肺上，新冠肺炎主要病情病变的部位除了肺部之外，还累及了全身的各个脏器，包括心脏、神经系统感染、肾功能、凝血系统等。此次疫情，救治手段也有了很大的进步和提高。救治中避免了使用大剂量激素，减少了激素带来的一些副作用。这次疫情还投入和使用了很多先进的仪器和技术，包括有创呼吸机、高流量、床旁血滤、ECMO技术等。

此次疫情中，还有一个很大的亮点，就是全国有4万多名医护人员驰援荆楚大地。新冠肺炎病人基数大，尽管80%是轻症患者，但20%的危重症患者突然间大量涌向医疗机构，直接导致医护人员不足、病床不够和防护物资缺乏，给救治造成了极大困难，这也是医疗队在初期面临的最大困难。（记者 刘欢 任敏）

(责编：李轶群、许晓华)


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