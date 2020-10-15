坐着、躺着、散步…… 哪个才是饭后正确姿势

民以食为天，吃饭是民众每天都做的事，饭后该如何养生，是很多人都关注的话题。相关养生建议在网上不少，有的说“饭后不能运动，否则会胃下垂”，有的说“饭后喝杯茶,提神助消化”……这些养生小妙招数不胜数，让人难辨真假。

最近，甚至有人提出，饭后“葛优躺”，才是餐后养生的正确姿势。这个小妙招来自于短视频APP抖音，相关视频称饭后不要站着或坐着，而应该躺着，因为饭后血液集中在胃部、大脑供血不足，只有平躺才能缓解由缺血带来的不适。

那么，事实真是如此吗？网上盛传的其他饭后养生小妙招靠谱吗？饭后养生的正确姿势又到底是什么？针对上述问题，科技日报记者采访了多位业内人士。

餐后平卧可缓解脑供血不足？ 真相：立即躺下不利于消化

“饭后‘葛优躺’不可取。”青海大学附属医院中医科主任医师杨如意在看过相关视频后，向科技日报记者解释道，人们在刚吃过饭后，胃内充满食物，消化机能正处于运动状态，此时平躺会影响胃肠蠕动，不利于食物消化和吸收。

另外，杨如意提示道，若饭后立即入睡，在睡眠状态下，人体的新陈代谢率会逐渐降低，很容易使食物中的热量转化为脂肪，从而令人发胖。

饭后运动会造成胃下垂？ 真相：适当锻炼可促进胃肠蠕动

“从正常生理角度来讲，进食与运动无直接关系，餐后可以运动。”杨如意解释道，但需要注意的是，若在饱餐或充分进食后，立即进行剧烈运动，则可能产生如下风险：其一，由于进食后人体胃肠道过分充盈，从而引起胃肠道在腹腔内的“活动空间”变小，若此时剧烈活动，易导致相关器官在腹腔内扭转、变形，造成肠系膜供血障碍，易引起肠坏死，此类情况常见于儿童群体；其二，进食或者饱食后，若进行剧烈运动，可能引起腹腔压力增高，导致呕吐，甚至引发某些胃食管反流性疾病。

杨如意建议，饱餐之后，可适当地活动，比如散步，这样既可以促进胃肠蠕动，也可以减轻胃食管反流的症状。

不过，虽然饭后可以适当运动，但不要马上开始。

“饭后不要急着散步。”成都市中西医结合医院康复医学科主治中医师毛伟表示，饭后人体胃内充满食物，马上进行直立性活动，会增加胃部震动，加重胃负担。尤其是有慢性活动性胃炎、消化性溃疡等疾病的患者，若饭后立即活动，可能会加重病情。

餐后饮茶提神刮油？ 真相：茶会抑制胃、肠液分泌就“餐后饮茶提神刮油”这一说法，毛伟表示，有人认为，饭后喝一杯浓茶，能帮助排除油脂，减轻油腻感，帮助消食、减肥，但实际上饭后立即喝茶，不仅不能消食、刮油，还会抑制胃、肠液分泌，影响人体对食物的消化和吸收，易导致便秘。

毛伟解释道，茶中富含单宁酸，会影响蛋白质吸收，阻碍人体有效摄入营养；茶碱还会抑制小肠吸收铁元素，特别是对于一些严重缺铁性贫血的患者而言，更不能过量饮茶或者喝浓茶。

另外，还有很多人特别关心，餐后能否立即饮水的问题。对此，杨如意坦言，餐后立即喝水会降

低人体内酶类物质的含量，且饮水会加速食物离开胃的速度，使饥饿感再次出现，不利于减肥。

“此外，餐后大量喝水，还会稀释胃液，不利于食物消化。”杨如意建议，餐后喝水时间与进餐时间，最好间隔半小时左右，同时还需要注意，要适量饮水，以免加重胃肠负担。

饭后马上喝酸奶助消化？ 真相：两小时后才是最佳饮用时间

饭后喝水、茶都不能助消化，那喝酸奶是否可行呢？

“饭后喝酸奶，也达不到助消化的目的。餐后不要立刻喝酸奶，饭后两个小时喝较为合适。”杨如意表示，只有当人体胃液的pH值较高时，才能让酸奶中所含乳酸菌充分生长，利于身体健康。而饭后两小时左右，人体内胃液已被稀释，pH值会上升到3至5，此时饮用酸奶最佳。

“虽然酸奶不宜饭后立即饮用，但它是个营养很全面的食物。酸奶富含蛋白质、氨基酸以及微量元素，而且含有大量的B族维生素。”杨如意补充道。

不过，杨如意表示，对于减肥人群，喝酸奶还需控制量。

资料显示，100克酸奶热量为72大卡，即便是脱脂酸奶热量也不低。对于超重人群而言，在吃早餐或午餐后，辅以酸奶为宜，同时主食量需适当减少。

“酸奶本身含有一定热量，饭后喝酸奶，就等于额外摄入这些热量，天天如此，脂肪就可能悄悄‘上身’。”杨如意提醒道。

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餐后养生禁忌有这些

杨如意介绍道，饭后忌立即喝茶，此时喝茶会妨碍人体对蛋白质、铁质的吸收；忌立即喝冷饮，此时喝冷饮会引起腹痛腹泻；忌立即吸烟，此时烟中的有毒物质会比平常更容易进入人体；忌马上洗澡、游泳，此时洗澡、游泳会减弱消化能力；忌马上睡觉，立即入睡易导致食物不能被充分消化。

那么，我们要怎么做才能真正助消化？

杨如意表示，秋凉之后，昼夜温差较大，人们要特别注意胃部的保暖，适时增添衣服，夜晚睡觉时要盖好被子，以防腹部着凉而引发胃痛。在饮食调养方面，应以温、软、淡、素、鲜为宜，做到定时定量、少食多餐，使胃中经常有食物和胃酸进行中和；还要注意忌口，不吃过冷、过烫、过硬、过辣的食物，更忌暴饮暴食；在服药方面应注意服用方法，最好饭后服用，以防刺激胃黏膜而导致病情恶化。同时，要讲究心理卫生，保持精神愉快和情绪稳定，避免紧张、焦虑、恼怒等不良情绪的产生。此外，在运动方面，肠胃病人要结合自己的身体情况，适度加强锻炼，提高机体抗病能力，减少疾病的复发，促进身心健康。

“大家要养成定时定量进餐的习惯，不要吃太多淀粉含量高的食物，吃饭时要细嚼慢咽，且心情要放松，饭后略作休息再开始工作，但不要立刻躺下。”杨如意提示道，少量多餐可避免胃涨或胃酸过多，胃酸过多可能会使得胃液逆流至食道，刺激食道黏膜。

另外，很多人喜欢饭后吃水果、喝汤，其实顺序反了，这些东西最好在饭前吃。

饭后吃水果，水果会被先吃下去的食物阻滞于胃中，使人出现胀气、便秘等症状，给消化功能带来不良影响。如果将吃水果的时间提至饭前，对免疫系统有益，而饭后吃水果则没有这种养生功效。

许多人习惯吃饱饭再喝汤，而饭前喝汤可以给口腔、食管、胃、肠等食物的必经之道加点“润滑剂”，以减少硬食物对消化道黏膜的刺激。（记者 张蕴）