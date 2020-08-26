饭后散步这件事 原来还有很多讲究

一位网友近日自爆在家族群讨论“饭后到底要不要走百步”的时候，认为饭后不要散步，被奶奶一气之下移除群聊。到底“饭后百步走，活到九十九”这句话有道理吗？专家表示，饭后散步关键还是要看恰当的时间和散步的方式方法。

饭后应该什么时候走

广州医科大学附属第二医院康复科副主任技师叶正茂指出，如果饭后马上散步，血液需运送到全身其他部位，胃肠的血液供应就相应减少，食物得不到充分消化，容易诱发功能性消化不良。在寒冷的秋冬季，则更不应该饭后百步走。就餐环境室内外温差较大，进餐的时候吃得红光满面、大汗淋漓，要是匆忙离开餐厅，在瑟瑟的冷风刺激下行走，汗腺及皮下组织中的毛细血管骤然收缩，容易引起风寒头痛，还加大了心脏的供血负担。

因此，专家建议饭后休息二三十分钟后再开始散步较为适宜。饭后散步可以给人带来轻松愉快的心情和适当的胃肠保健，是健康生活的良好习惯。

“饭后百步走”适合哪些人

“饭后百步走”适合平时高血糖、形体较胖、胃酸过多、活动较少、长时间伏案工作的人。散步可以使大脑皮层的兴奋、抑制和调节过程得到改善，从而收到消除疲劳、放松、镇静、清醒头脑的效果，所以很多人都喜欢用散步来调节精神。

“饭后不要走”，主要针对体质较差、低血糖、贫血、体弱多病，尤其是患有胃下垂或心脑血管疾病如高血压、冠心病患者，步行锻炼最好在晚餐后两小时，以没有气急、气短、身体微出汗为最大限度，每次可行走15-20分钟，中途还可依据自身情况休息。

所以，饭后走不走，这要看具体人群和体质。因人而异，活动量也同样因人而异。

饭后散步如何走？

正确的走法可以用“闲庭信步”来形容，“百步走”也可以理解为“摆步走”。除此之外，天气和节气也很重要。冬天不太适合户外行走，在居住环境里走动走动，效果会更好。

当然，饭后走路要注意，不要盲目追求速度。很多人认为，走路时速度越快，强度越大，锻炼效果就越好。其实，走路速度过快，反而容易造成身体损伤。走路速度应该根据自身身体素质相配合，不可盲求速度。

走路不要贪多。随着微信运动的流行，很多人在微信步数上暗暗较劲。为了抢占运动排行榜榜首，有的人一天走路步数高达几万步。其实，走路锻炼要适可而止，不要盲目追求步数。运动需要和自己的实际情况相匹配，体胖或者有慢性疾病者更加需要注意。

Tips 饭后走的方法

普通散步法：速度以每分钟60～90步为宜，每次20～30分钟。适合患冠心病、高血压、脑出血后遗症、呼吸系统疾病的老年人。

快速散步法：散步时昂首挺胸、阔步向前，每分钟走90～120步，每次30～40分钟。适合有减脂需求的人群、胃肠道疾病恢复期的老年患者。

摩腹散步法：散步时，两手掌旋转按摩腹部，每走一步按摩一周，正反方向交替进行。每分钟40～60步，每次5～10分钟。适合患慢性胃肠疾病、肾病的老人。

逍遥散步法：饭后缓步徐行，每次5～10分钟，可舒筋骨、平血气，有益于调节情绪、醒脑养神、增强记忆力。

定量散步法：即按照特定的线路、速度和时间，走完规定的路程。散步时，以平坦路面和爬坡攀高交替进行，做到快慢结合。对锻炼老年人的心肺功能大有益处。

倒退散步法：散步时双手叉腰，两膝挺直。先向后退、再向前走各100步，如此反复多遍，以不觉疲劳为宜。可防治老年人腰腿痛、胃肠功能紊乱等症。

摆臂散步法：散步时，两臂随步伐节奏作较大幅度摆动，每分钟60～90步。可增强骨关节和胸腔功能，防治肩周炎、肺气肿、胸闷及老年慢性支气管炎。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 方丽婷 余锦绚 许咏怡）