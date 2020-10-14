山东新增本地确诊病例6例 均由无症状感染者转归
中新网10月14日电 据山东省卫健委官方微信消息，2020年10月13日0时至24时：山东新增本地确诊病例6例(均由无症状感染者转归)。累计报告确诊病例775例，死亡7例，治愈出院756例。
山东无新增境外输入疑似病例、确诊病例。累计报告境外输入确诊病例69例，累计治愈出院68例。
山东无新增无症状感染者。正在隔离观察治疗的无症状感染者5例。
目前共追踪到密切接触者26332人，尚有594人正在接受医学隔离观察。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn