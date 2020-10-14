选对台灯，保护视力更安心

台灯是家庭必备用品。一台好的台灯，对孩子学习和健康十分重要。为了更好地改善孩子读写作业时的视觉环境，帮助消费者选择合适的读写台灯，中国消费者协会联合江苏、浙江消保委和浙江台州市消保委日前开展了读写台灯比较试验。

在73款样品中，全部样品的防触电保护和蓝光测试项目均符合安全要求。19款样品标记不完整，9款样品结构存在安全隐患。45款样品照度过低或照度均匀度不佳，会影响照明的清晰度和舒适度，易形成视觉疲劳。

专家表示，照度是指投射在单位面积上的光通量，足够和均匀的照度能够保证眼睛对读写作业有良好的识别度，照度过低将影响照明的清晰度和舒适度，影响眼睛健康。

衡量台灯质量的另一个重要指标是显色指数，即被测光源下物体颜色和参考标准光源下物体颜色的相符合程度，显色指数越高物体颜色越接近太阳下的颜色。比如，将太阳光的显色指数定义为100，白炽灯的显色指数非常接近100，因此被视为理想的基准光源，一般光源的显色指数不应低于80。此次比较试验中，9款样品的一般显色指数低于80，这很可能不能正确显示物体的颜色，造成颜色失真，容易形成视觉疲劳，伤害视力。

此外，色温是检测台灯光照的重要指标。暖色光也就是低色温，红色成分较多，蓝色成分较少。反之，偏蓝的冷色光，色温就比较高。一般色温4000K左右的灯柔和中带点黄，比较适合阅读。本次测试发现，有24款样品色温高于4000K，比较刺眼。

中国消费者协会的专家提示，购买台灯，要选择标识齐全的产品。读写台灯本身及包装和说明书上，要标注产品所需要的光源类型、一般显色指数、色温、生产厂家、生产地址等。不要购买未标注重要参数的产品。

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 19 版）