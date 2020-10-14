柚子皮这样吃 化痰止咳又开胃

金秋十月，又是一年吃柚子的最佳时节。其实柚子全身都是宝。广州医科大学附属第一医院中医科副主任医师王烽介绍说，柚子叶煮水泡澡，有助芳香避讳、消风止痛；柚子肉更是酸甜可口，具有化痰止咳、开胃消食、瘦身养颜等功效；而常常被大家扔掉的柚子皮其实也有药用价值，制成山楂陈皮柚子糖，可化痰止咳，又健脾开胃，不妨一起来学一学吧。

制作方法：

1.将一个柚子皮剥下，带皮洗净，切成小片，用清水浸泡一天后，用手拧干水分；

2.准备250克冰糖，放入适量水，用小火将冰糖煮融；

3.将柚子皮及15克山楂、5克陈皮一同放入融化的冰糖中，用中小火炒制，直到水干结晶。

这款山楂陈皮柚子糖能健脾开胃，化痰止咳。他提醒，柚子皮外表那层青黄色的皮有药用价值，制作过程中一定要保留。（全媒体记者翁淑贤 通讯员韩文青）