柚子皮这样吃 化痰止咳又开胃
金秋十月，又是一年吃柚子的最佳时节。其实柚子全身都是宝。广州医科大学附属第一医院中医科副主任医师王烽介绍说，柚子叶煮水泡澡，有助芳香避讳、消风止痛；柚子肉更是酸甜可口，具有化痰止咳、开胃消食、瘦身养颜等功效；而常常被大家扔掉的柚子皮其实也有药用价值，制成山楂陈皮柚子糖，可化痰止咳，又健脾开胃，不妨一起来学一学吧。
制作方法：
1.将一个柚子皮剥下，带皮洗净，切成小片，用清水浸泡一天后，用手拧干水分；
2.准备250克冰糖，放入适量水，用小火将冰糖煮融；
3.将柚子皮及15克山楂、5克陈皮一同放入融化的冰糖中，用中小火炒制，直到水干结晶。
这款山楂陈皮柚子糖能健脾开胃，化痰止咳。他提醒，柚子皮外表那层青黄色的皮有药用价值，制作过程中一定要保留。（全媒体记者翁淑贤 通讯员韩文青）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn