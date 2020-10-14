流鼻血服栀子桑叶知母

北京市宣武中医医院急诊科主任医师 李艳如 □ 主治医师 姜 楠

鼻腔出血，中医称为“鼻衄（音nǜ）”，是血证中最常见的一种。非外伤鼻衄多因火热迫血妄行所致，其中以肺热、胃热、肝火热最常见，也可因阴虚火旺所致。秋季燥热，人体易出现脏腑内热，鼻衄患者较多，还往往伴有以下表现：鼻腔干燥、口干口渴、咽喉干燥、头痛、咳嗽少痰、口苦口臭、烦躁易怒、大便干燥、舌红等。临床上治疗鼻衄，多以清泻脏腑内热为原则。

在此介绍一款药茶：取栀子6克、桑叶6克、知母6克，三者混合，煎煮20分钟后即可饮用，每日服用200~400毫升。

方中，知母是一种百合科的植物，味苦性寒，归肺、胃、肾经，具有清热泻火、滋阴润燥的功效，适合治疗热病烦渴、肺热燥咳、骨蒸潮热、内热消渴、肠燥便秘等症状。栀子味苦性寒，归心、肺、三焦经，可泻火除烦、清热利湿、凉血解毒，用于热病心烦、血热吐衄、目赤肿痛等症状。桑叶味苦甘，性微寒，归肺、肝经，具有宣散风热、清肝明目、润肺、凉血止血的作用。《本草分经》记载它“滋燥凉血，止血去风”。三者合用，共同发挥清泻脏腑内热的功效，可起到较好的防治鼻衄效果。

秋季气候干燥，平时生活中还应注意避免情绪激动，保持心情舒畅，以免肝火旺盛；清淡饮食，及时补充水分，少吃或不吃辛辣厚味，以免滋生湿热，加重热邪；劳累会耗伤气阴，易导致阴虚火旺，加重热邪致病，故应按时作息，避免劳累。▲