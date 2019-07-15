知母是百合科植物知母的根茎，性味苦、寒，归肺、胃、肾经，具有清热泻火、生津润燥的功效，是清热泻火要药。但因其性寒质润，有滑肠作用，故脾虚便溏者忌用。

《本草纲目》曰：“肾苦燥，宜食辛以润之；肺苦逆，宜食苦以泻之。知母之辛苦寒凉，下则润肾燥而滋阴，上则清肺金泻火，乃二经气分药也。”因此，知母可以治疗：

1.温热病，邪热亢盛、壮热、烦渴、脉洪大等肺胃实热证。知母有清热泻火除烦的作用，与石膏配伍有协同之效，如白虎汤。

2.肺热咳嗽或阴虚燥咳、痰稠等症。本品有清泻肺火、滋阴润肺之效，常与贝母同用，以清肺化痰止咳，如二母散。

3.阴虚火旺，肺肾亏所致的骨节蒸潮热、盗汗、心烦等症。知母有滋阴降火的作用，常同黄柏相须为用，配入养阴药中，如知柏地黄丸。

4.阴虚消渴，症见口渴、饮多、尿多者。本品有滋阴润澡、生津止渴功效，同天花粉、五味子等配合使用可增强疗效，如玉液汤。

关于知母的名字，还有一个传说故事。从前有个孤寡老太太，无儿无女，年轻时靠挖药为生。老人有个愿望，就是找一个可靠的年轻人继承自己的衣钵——治病救人。有几个富商都想借学医之名，接她去家里住，骗她的医术，但见她并没有传授的意思，都将她扫地出门。一天，她蹒跚地来到一个偏远山村，身心憔悴，摔倒在一家门口，响声惊动了这家的主人。主人是一对年轻打樵夫妇，两口子很善良，把老太太认作干妈，把她留了下来。

老人就这样过了三年多的幸福时光，到了80岁的高龄。这天，她叫儿子背她上山，指着一丛线型叶子、开有白中带紫条纹状花朵的野草说：“把它的根挖来。”樵夫挖出一截黄褐色的草根，问：“妈，这是什么？”老人说：“这是一种药草，用途可大啦。孩子，你知道为什么直到今天我才教你认药么？”樵夫想了想说：“妈是想找个老实厚道的人传他认药，怕居心不良的人拿这本事去发财，去坑害百姓！”老太婆点了点头：“孩子，你真懂得妈的心思。这种药还没有名字，就叫它‘知母’吧。”后来，老太太又教樵夫认识了许多种药草。老人故去后，樵夫改行采药，但他一直牢记老人的话，真心实意为穷人送药治病。