前胸后背长痘 说明上热下寒
山西中医学院附属医院不孕不育科主任 张文红 □赵彦鹏
女性有一种病最喜欢背部长痘，就是多囊卵巢综合征，简称多囊。随着物质生活水平提高，多囊目前属于高发疾病，临床特别常见，外在主要表现为月经推后、肥胖、皮肤油腻粗糙、颜面部及前胸后背长痘，甚至有人毛发较重长小胡须。
中医认为，多囊是内分泌失调性疾病，对于面部和前胸后背长痘的多囊，多属于上热下寒性疾病。月经推后属下寒，也就是脾肾阳虚，颜面及前胸后背长痘属于上热，也就是心肝火旺。针对多囊引起的痘痘，如果单纯治痘，效果往往不理想，此起彼伏是必然。建议采用综合疗法，即药物治疗+生活管理，双管齐下。
1.药物治疗。 最好的办法就是用著名医学家傅青主的温经摄血汤加牡丹皮和栀子。温经摄血汤针对只有下寒的多囊效果很好，加上去肝火的牡丹皮和栀子，就能治疗上热下寒的多囊卵巢综合征。
2.生活管理。药物治疗效果虽然很好，但如果不注意做好生活管理，即便用药物调理好，必然还会反复。因为多囊的发生发展和我们的日常生活密切相关。生活管理的核心是饮食，长痘痘的多囊人群，在饮食上要注意不吃凉的和辛辣食物，因为凉的食物会加重下寒，辛辣食物又会加重上热。饮食结构宜粗茶淡饭，不宜精细和油腻。▲
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