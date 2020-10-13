吴德沛：医学技术发展为血液病患者带来更多福音

10月9日，在2020苏州血液学峰会专家采访现场，苏州大学附属第一医院血液科主任、国家血液系统疾病临床医学研究中心常务副主任吴德沛指出，血液系统疾病严重危害人民生命健康，但随着基础医学和临床医学研究的不断深入，血液病的诊疗技术水平也得到大幅提升，医疗科学技术的发展将为血液病患者带来更多福音。

苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛（右一）

今年1月，在人民大会堂举办的2019年度国家科学技术奖励大会上，由苏州大学附属第一医院血液科与苏州大学完成的《血液系统疾病出凝血异常诊疗新策略的建立及推广应用》荣获国家科技进步二等奖，吴德沛作为第一完成人接受了颁奖。

“医学的进步使得越来越多的患者受益，但当前我国血液系统疾病临床医学研究仍有很长的路要走。”吴德沛表示，相信随着科技的发展以及临床研究的不断深入，血液系统疾病的诊治水平一定会再上新台阶，为患者带来更多福音。

常见的血液肿瘤主要包括各类白血病、多发性骨髓瘤以及恶性淋巴瘤。吴德沛指出，血液系统疾病发病隐匿，很多患者早期难以察觉，所以亟需提高广大居民对于血液系统疾病的认识，早发现、早治疗。“随着治疗方案及手段的革新，对于医生和患者来说，更加有信心战胜血液系统疾病，希望患者能够正确认知疾病，以积极的心态去配合诊断治疗。”

此外，吴德沛认为，要从宏观上预防血液系统疾病的发生。要注重保护环境，以“绿水青山”的环保理念打造宜居健康环境，规避致病因素；从个人健康习惯来讲要以“治未病”的理念将预防前置，通过健康饮食、坚持锻炼、规律作息等手段，增强人体免疫功能。对于有肿瘤家族易感倾向的人群，应做好定期体检，及早发现问题并及时干预处置。

对于家长非常关心的儿童血液病话题，吴德沛指出，儿童时期发生的白血病多为急性淋巴细胞白血病。也是传播平台上常被谈论的话题，大部分家长对白血病有一定的认知，但同时也存在一些认识上的误区。

“对于患急性淋巴细胞白血病的儿童，目前治愈率还是很高的，通过各种有效化疗、联合化疗，还有一些靶向药物、移植手术等手段，90%以上的患儿都能够治愈，所以对儿童的急性淋巴细胞白血病已经不像过去那么可怕了。”吴德沛说。