喝酒致维B1缺乏，小心痴呆

长期大量饮酒的常见后果是认知功能下降，甚至发展为痴呆症，但科学家还没有完全找到酒精损害大脑的病理机制。奥地利维也纳医科大学精神病学家和心理学家近日提出一种合理假设：大脑中铁沉积（由于饮酒造成的维生素B1缺乏）可被视为认知功能下降的关键因素，而补充维生素B1可保护大脑免受这些沉积的影响。研究成果发表在《阿尔茨海默病和老年痴呆症杂志》上。

从神经退行性疾病中的机制中得知，大脑中铁沉积是神经组织损伤所导致的。这些沉积物可在大量饮酒者的大脑特定区域（包括基底神经节，指大脑深部一系列神经核团组成的功能整体）检测到。铁沉积在病人群体中如此普遍是因为：饮酒量大不仅造成血液中铁含量升高，且会导致维生素B1（硫胺素）缺乏，这对维持血脑屏障至关重要。如这两种情况重合，更多的铁会沉积在大脑内部，最终导致氧化组织损伤。

研究人员认为，这一研究为预防和治疗酒精相关神经损伤提供了一个新视角。未来，提供持续的维生素B1替代物，有望作为一种预防老年痴呆症的措施。▲