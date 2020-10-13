癌症病人活得越来越长

受访专家：

□中国医学科学院肿瘤医院大内科主任医师 马 飞 □复旦大学肿瘤医院肿瘤预防部主任医师 郑 莹

□陕西省肿瘤医院腹部肿瘤外科主任医师 李 强 □陕西省肿瘤医院放射科主任医师 梁秀芬

长久以来，癌症是最可怕的人类杀手之一。虽然目前人类还不能完全攻克癌症，但随着研究和治疗水平的进步，癌症现在已不等同于绝症，而是一种可防可控的慢性病，有些甚至能被完全治愈。美国哈佛大学公共卫生学院一项覆盖全球200多个国家和地区的最新研究称，结直肠癌、肛门癌、乳腺癌、前列腺癌、食管癌、胃癌、胰腺癌、肺癌、宫颈癌等11种癌症的5年生存率均超过40%。其中，前四种癌的5年生存率超过了50%，在包括中国在内的中高收入国家和地区，宫颈癌的5年生存率已超过60%。专家们表示，随着技术手段等的更加深入，癌症治愈率将越来越高，人类对抗癌症的道路越来越充满希望。

5年生存率10年提升近10%

“近年来，我国癌症治疗的进展速度很快，一些发达地区已达到国际先进水平，地区诊疗差异逐渐缩小。”复旦大学肿瘤医院肿瘤预防部主任郑莹说，对绝大多数恶性肿瘤来说，如果患者确诊并治疗后能活过5年，未来复发或转移的几率就明显降低，相当一部分患者可以认为被治愈了，因此常用5年生存率来评估癌症诊治效果。根据2019 年国家癌症中心公布的数据, 5年生存率超过60%的癌症有甲状腺癌(84.3%)、乳腺癌(82%)、膀胱癌(72.9%)、子宫癌(72.8%)、肾癌(69.8%)和前列腺癌(66.4%)。此外，宫颈癌、喉癌、结直肠癌、睾丸癌的5年生存率均超过50%(如图)。

“恶性肿瘤家族中有两类癌症本身就比较好治愈。”中国医学科学院肿瘤医院大内科副主任马飞说，一类是本身生物学特性比较好的，先天破坏力不强，长得很慢，也不容易转移，最典型的是甲状腺癌。还有一类是恶性度低的肿瘤亚型，做完手术吃药巩固就好，比如乳腺癌中的Luminal A型(管腔A亚型)，治愈率可达95%;交界性卵巢癌的恶性度也较低。可以说，各类癌都有好一些和坏一些的亚型,也存在个体差异。

从2003~2005年到2012~2015年的10年间，我国恶性肿瘤整体的5年生存率从30.9%提高到了40.5%，涉及到20多种肿瘤，获得长期生存的癌症患者越来越多。常见的癌症中，女性的子宫癌和宫颈癌，男性的前列腺癌等的5年生存率都增长很快，分别提升17.7%、14.4%、12.6%，甲状腺癌提高了16.8%。陕西省肿瘤医院腹部肿瘤外科主任医师李强说，从消化道肿瘤来看，结直肠癌和胃癌等腹部肿瘤的5年生存率也有较大改善，分别提高约10%和8%。此外，一些很难治疗的癌症，如肺癌、肝癌等的生存率也都有所提升。

五大因素让癌症病人活得更长久

专家们认为，癌症从“不治之症”变成慢性病，主要归功于以下五方面原因：

新药开发应用更精准。马飞说，以前的癌症药物治疗就像飞机扔炸弹，大致击中目标，还可能伤及无辜;现在，靶向药、免疫药、内分泌新药的研发及应用进入快车道，治疗就像按键发射导弹，精准定位，剂量也很准确，尤其为晚期患者带来福音。比如，治疗非小细胞肺癌的靶向药吉非替尼和免疫药物PD-1/PD-L1单抗对肺癌治疗就起到很大推动作用，以前的治疗有效率为10%~20%，如今对一些特殊患者的治疗有效率可达60%~80%，晚期肺癌的中位生存时间也从10~12个月提高到2年以上。除此之外，我国自主研发的抗癌新药也不断涌现，如治疗乳腺癌的靶向药吡咯替尼，效果超过国外同类产品，可使治愈率大幅提高。

影像技术进步助早诊。在包括中国在内的中高收入国家，核磁共振、PET-CT(反映病变基因、分子、代谢及功能状态的显像设备)技术的发展和普及,对癌症诊断治疗能力提升起到关键作用。陕西省肿瘤医院放射科主任医师梁秀芬说，肿瘤患者的生存率提高与早诊息息相关，临床及体检中的影像检查大大提高了早期肿瘤检出率，比如乳腺癌的钼靶X线及超声筛查，肺癌的低剂量CT筛查，肝癌的“AFP(血清甲胎蛋白)+超声+肝特异性造影剂核磁”筛查，消化道肿瘤的内镜筛查等。

新治疗模式不断拓展。李强说，医学界对肿瘤发生发展规律的研究不断更新，综合治疗手段越来越多，多学科相互配合，优化治疗流程，治疗效果自然也就越来越好。以腹部肿瘤外科为例，腹腔镜手术、机器人手术、微波射频等微创手术被广泛应用，患者并发症大大减少。以前，我们认为肿瘤转移就不可治了，现在一部分晚期患者可以先做化疗，再把原发灶和转移灶处理掉，这样的治疗模式能明显提高患者生存率和生存质量。

癌症筛查全国推广。近几年，我国投入大量资金开展防癌筛查项目。例如，2008年，各地开始乳腺癌筛查，随后，两癌筛查(乳腺癌、宫颈癌)从城市拓展到乡村;2019年，国家癌症中心陆续在全国约20个省市进行“五癌”(肺癌、乳腺癌、大肠癌、上消化道癌、肝癌)筛查。如今，很多企业机构给职工体检也增加了肿瘤初筛，公众防癌意识不断增强。筛查大大提高了癌症早诊率，进而延长了患者生存时间。

国家政策大力支持。恶性肿瘤治愈率大幅提升，与政府及主管部门高度重视密不可分。国家食品药品监督管理总局将防治恶性肿瘤具有明显临床优势的药品注册申请纳入了优先审评审批范围，加速癌症新药可及性。比如，吡咯替尼是我国自主研发的抗癌药，2018年被批准有条件上市，2019年进入国家医保目录，提早3年上市，挽救了成千上万个患者的生命。此外，众多抗癌药纳入医保名单，各地医保报销比例增加到了60%~90%的范围内，甚至有的药品价格从一两万元，降至一两千元，极大地减轻了患者医疗负担，使他们获得更好的救治。

早诊早筛，抗癌有信心

虽然癌症治愈率在提高，但数据显示，每天仍有一万多人被新确诊为癌症。世界卫生组织提出，癌症有1/3可以预防;1/3可以早期诊断治愈;1/3可以通过积极有效的治疗来提高生活质量、延长生命时间。所以，即使面临癌症威胁，我们也应充满信心;得了癌症，我们也有“武器”应对。专家给出几点建议：

坚持健康生活方式。天津医科大学肿瘤医院院长王平曾表示,很多人习以为常的久坐、高脂饮食、熬夜等不良生活方式，正在“偷走”我们的健康，这些都是患癌的风险因素。今年4月，上海市抗癌协会联合复旦大学附属肿瘤医院发布2020版《居民常见恶性肿瘤筛查和预防推荐》，建议人们要保持作息规律，增加粗纤维、新鲜水果摄入，避免高脂、高糖饮食，减少食用生冷、辛辣、过热、过硬及熏制、腌制等高盐食物，坚持规律运动，保持健康体重，戒烟、少喝烈性酒等。

早诊早筛是关键。大家都害怕得恶性肿瘤，但每年去做体检和癌症筛查的人却很少，即使是免费，也不愿意做。郑莹说，全民都要提高防癌筛查意识，每年做体检可以在无症状时发现早期肿瘤，获得治愈机会，尤其是有癌症家族史的人更要提早筛查。35岁以上女性要做乳腺癌筛查，40岁以上人群要做胃镜检查，50岁以上人群要做便隐血或肠镜检查，重度吸烟者要做胸部CT检查，做到早发现、早诊断、早治疗。

重视癌症规范化治疗。癌症的规范化治疗对于恶性肿瘤的预后至关重要。患者和家属急切的心情可以理解，但不能“有病乱投医”，更不要偏信民间秘方、偏方或者保健品的“奇效”，应到正规医院，接受多学科团队的综合治疗，这是保证治疗效果、改善患者生存质量、提高治愈率的基本。

心态积极，乐观面对。要正确认识癌症，不要恐惧癌症，尤其是癌症患者。情绪低落会导致免疫力迅速下降，反而不利于对抗疾病。专家表示，随着新药的开发、治疗越来越规范，我国癌症治疗可以达到国际先进水平，与欧美发达国家的差距越来越小，在早期预防和筛查方面的差距也在缩小，大部分癌症患者都能活过5年，甚至被治愈。因此，患者一定要树立信心，管理好身体的同时，也管理好情绪，配合治疗，努力回归美好生活。