俄专家：俄新冠疫情或在未来10至20天进入平稳期

中新网10月12日电 据俄罗斯卫星网报道，俄联邦消费者权益保护和公益监督局流行病中央研究所临床分析工作副主任普什尼奇纳娅表示，俄新冠疫情可能在未来10至20天，进入平稳期。

据报道，普什尼奇纳娅表示，俄罗斯民众在遵守防疫措施方面变得更加守纪律和自觉，部分工作岗位转为远程工作，中小学生又开始停课。所有这些措施应该减缓新病例的增长。但由于新冠病毒的潜伏期较长，因此不会立即见效。普什尼奇纳娅指出，需要经过至少一个半潜伏期，才能进入平稳期。

此外，普舍尼奇纳娅还强调，当前俄罗斯进行的检测超过了疫情之初和夏季的数量水平，这有利于查出无症状感染者。“检测规模扩大对每天确诊病例的统计做出了贡献，但增长主要来自具有临床表现症状的感染者，全国无症状感染者约占所有确诊病例的26%。”

普舍尼奇纳娅还说：“预计我们每日不会超过1.7万至1.8万例的水平，但很难做出某种准确的预测。”