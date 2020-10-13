市民近期非必要不要前往青岛旅行

昨天下午，北京市第168场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，10月11日本市新增报告1例境外输入确诊病例，疾控机构已及时追踪同航班的密切接触者32人，均已集中隔离观察。由于近期青岛市出现疫情，北京市疾控中心发布提醒，近期如无十分必要建议不要前往青岛旅行及出差。近14天内有青岛旅行史的市民朋友，请注意做好自身健康监测。

近期如无十分必要

不要前往青岛旅行及出差

据青岛市卫生健康委通报，截至10月11日23时，青岛市共发现6例确诊病例，6例无症状感染者。北京市疾控中心副主任庞星火提醒市民，青岛市正在进行大规模核酸筛查，近期如无十分必要，建议不要前往青岛旅行及出差。

近14天内有青岛旅行史的市民朋友，请注意做好自身健康监测，如出现发热、干咳等症状，及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史等情况，便于及时排查。对于青岛来京就诊的朋友，在就诊时请主动告知医生居住地情况及接触史，特别是有无青岛市胸科医院就诊住院史。

庞星火还强调，请9月27日以来去过青岛并乘坐过车牌号为鲁U·T4923出租车的朋友主动联系所在社区或到医疗机构进行核酸检测。

11日报告1例境外输入病例

已摸排到32名密接

在昨天下午的发布会上，庞星火通报了一例境外输入确诊病例情况，并做健康提示。10月11日0时至24时，本市新增报告1例境外输入确诊病例。某男，23岁，2019年9月起在巴基斯坦工作。10月1日曾出现鼻塞症状，自行服药后好转，10月9日该男子乘坐CA946航班抵达北京，采样后经闭环管理运送至隔离观察酒店，海关检测报告新冠病毒核酸为阳性。由120急救车转送至地坛医院，通过多部位标本平行检测，核酸结果均为阳性，CT影像和血液检查未见异常，结合患者低热等临床症状和流行病学史，10月11日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

庞星火说，目前已对该男子居住的隔离观察宾馆环境进行消毒，疾控机构已及时追踪同航班的密切接触者32人，均已落实集中隔离医学观察措施，目前无异常情况。

严格控制每日入境

进京旅客规模在500人左右

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，自9月3日起逐步恢复部分国际客运航班直航北京以来，首都机场口岸已入境直航北京国际客运航班46架次，旅客6870名，共输入2例确诊病例。整体上看，恢复直航工作平稳有序，输入风险较低且可防可控，但当前境外疫情形势严峻复杂，北京时刻面临零星病例输入的风险，必须时刻绷紧疫情防控这根弦，坚持科学防控、精准施策、有效应对，一刻也不放松地抓好外防输入、内防反弹工作。

在远端防控方面，北京将继续坚持远端核酸检测等健康筛查措施，严格管控“四类人员”、未持有核酸检测阴性证明、体温检测超过标准旅客登机。在中转入境方面，继续坚持直航北京国际航班旅客应为通航国家和地区的公民以及在该地的中国公民政策，严格控制第三国人员在该地中转入境北京口岸。

在航班管控方面，北京将继续坚持直航航班75％客座率，以及3例分流、5例熔断等风险航班动态调控措施，严格控制每日入境进京旅客规模在500人左右。在口岸查控方面，继续坚持入境旅客落地通关封闭运行、排查转运闭环管理要求，落实14天集中医学观察和核酸检测措施，坚决防范风险外溢扩散。

徐和建表示，下一步将在持续筑牢“外防输入”防线基础上，慎重评估、统筹安排后续恢复直航工作，稳妥有序扩大人员往来规模。

北京海关9月3日以来

共检疫入境旅客12223人次

北京海关副关长高瑞峰在发布会上介绍，自9月3日北京陆续恢复国际客运航班直航以来，截至本月12日0时，北京海关共检疫入境航班1296架次，其中国际载客航班62架次，港澳台载客航班90架次，货机1144架次，共检疫入境旅客12223人次，采集样本并完成核酸检测12223份。

在健康申报方面，北京海关开发应用“智慧旅检应用平台”，以旅客健康申报二维码作为全流程索引实现“一码通关”，实现健康申报电子化、无纸化。对首都机场T3D防控专区扩容改造，实现不同风险人员分流、分区处置，极大改善了通关环境，提升了通关速度，中型航班旅客检疫约在1小时内完成。在首都国际机场建成新冠病毒核酸检测资质的P2实验室，日检测能力可达2000份，目前入境人员采样检测可全部在首都国际机场内部完成。此外，北京将入境旅客身份信息与卫生健康信息同步，可第一时间实现现场检疫、追溯、联防联控机制部门间数据共享。

文/本报记者 蒋若静 李泽伟

重点

零星病例的输入可能随时出现

有境外旅行史的要做健康监测

当前全球疫情仍处于持续蔓延状态，随着国际航班陆续恢复直航北京，疫情输入风险增加，外防输入、内防反弹仍是当前本市疫情防控重点。庞星火提醒市民朋友非必要不出境。如必须出境，请密切关注当地疫情防控信息，携带充足的防护用品，全程做好个人防护，戴口罩、勤洗手、不聚集、不聚餐，保持安全社交距离，在境外减少不必要的外出。

境外人员在乘国际航班登机来京前应进行核酸检测，知晓健康状况，途中全程佩戴口罩，入境时严格遵守检疫、健康申报、隔离、健康管理等防控措施，14天内每日做好健康监测，出现不适症状要及时报告，规范就医。市民朋友应坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、与他人保持1米以上社交距离的好习惯，做到疫情防控意识不放松。

徐和建也提醒，当前境外疫情仍在扩散蔓延，疫情输入和反弹的风险随时存在，丝毫不能放松、大意。要认识到新冠病毒传播途径复杂，零星病例的输入可能随时出现，境外输入压力将长期存在，必须时刻绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入、内防反弹不放松，落实好常态化疫情防控各项措施。要加强风险监测预警和排查，预防秋冬季新冠、流感等叠加风险。

他表示，要时刻关注自己家人和同住人员身体状况，有旅行经历，特别是近期有境外旅行史的朋友要做好自身健康监测，主动向社区、单位、学校报告个人发病情况及旅行史，不要带病上班、上学。

文/本报记者 蒋若静 李泽伟