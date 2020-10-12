十城联动 多家基层医院挂牌“迈瑞规范化实验室”

10月10日，“强基层，我们在行动暨‘迈瑞规范化实验室’十城联动”活动在全国十余个城市、20家基层卫生机构同步举行。该活动旨在通过基层实验室整体解决方案，全面提升基层医疗机构实验室检测、诊疗、运营管理等能力。

泰安市岱岳区满庄镇卫生院举行“迈瑞规范化实验室”挂牌仪式

本次活动中，多家社区卫生服务中心、镇卫生院、区域医疗中心等机构挂牌“迈瑞规范化实验室”。据迈瑞方面介绍，“迈瑞规范化实验室解决方案”通过规范化实验室建设，实现实验室管理体系，检测流程，生物安全等方面的规范化，从而增强基层实验室服务能力和服务质量。

人民健康连线嘉宾访谈

活动现场设置了访谈环节，山东省基层卫生协会副会长、山东省医院协会乡镇卫生院分会会长、国家卫生健康委优质服务基层行活动专家组专家刘岩在访谈中表示，真正做到强基层，就要快速提升基层医疗机构服务能力和服务质量。特别在后疫情时代，除了要持续做好基层的疫情防控外，还要提升基层医疗服务水平，继续推动优质医疗资源下沉。

刘岩认为，迈瑞规范化实验室是以《医疗机构临床实验室管理办法》及“优质服务基层行”的要求为指导思想，通过优化产品结果、个性化“精益6S”服务和厂家售后规范服务等多项举措，增强基层医疗服务机构能力和服务质量，同时提升基层实验室人才培养。

迈瑞医疗中国区基础医疗副总监吉黎晓表示，未来迈瑞标准化实验室整体解决方案，还将进一步完善实验室信息化管理，实现区域检查结果互通互认，一定程度上实现基层医疗机构可与二级、三级医院检验服务同质化，助推分级诊疗在基层实施。

专家在成都市仁寿县活动现场发言

据迈瑞方面介绍，以往乡镇卫生院检验科的设备品牌较杂，检测质量也参差不齐，检测结果溯源性难。迈瑞规范化实验室依托于多年精益化管理体系，提出基于“精益6S”增值服务理念，既整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全的服务理念，从产品定制、流程规划、到实验室日常运行及冷链运输、科研建设等方面都提供全面服务，实现检验结果可追溯。

活动现场，迈瑞医疗各分公司体外诊断及基础医疗团队、大区营销经理、大区总经理、中国区基础医疗负责人及中国区市场总监，及当地县/区卫生健康局、医院等相关负责人出席活动并致辞。（内容选编自微信公众号“迈瑞体外诊断”）