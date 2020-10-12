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程颖：免疫治疗开启III期肺癌治疗新阶段

2020年10月12日16:11 来源：人民网-人民健康网

在免疫治疗大潮下，III期非小细胞肺癌患者的生存率得到了有效提升，也获得了临床治愈的机会。近日，围绕免疫治疗大潮下的III期非小细胞肺癌治疗，中国肺癌专家组核心成员，吉林省肿瘤医院党委书记、吉林省癌症中心主任程颖进行了专业的解读。

程颖解释说，根据肿瘤的大小和侵犯的范围，以及区域淋巴结的转移情况，Ⅲ期非小细胞肺癌又能进一步分成ⅢA、ⅢB和ⅢC期。在治疗策略上，只有ⅢA期和部分ⅢB期的少部分患者能够做手术，大部分ⅢB和ⅢC期的患者是无法进行手术治疗的。针对这部分患者，同步放化疗一直是标准治疗手段，但五年生存率还是在13%到36%左右，且多数患者接受同步放化疗之后，最终仍会出现疾病进展和转移。

程颖介绍说，针对Ⅲ期非小细胞肺癌这种复杂的疾病，2017年PACIFIC研究结果表明，PD-L1抑制剂单抗将无进展生存期延长了10.2个月，疾病的进展和死亡风险也降低了48%。2019ASCO会议上也公布了PACIFIC研究的三年的生存率，使得人们对未来更长的生存更有信心。由此可以看出，判断治疗方法能否成为标准治疗的唯一指标，就是能否延长生存。

程颖指出，但是，我国Ⅲ期不可切除的非小细胞肺癌患者中，进行同步放化疗的患者的比例并不高。大多患者接受的是序贯放化疗或者是直接药物治疗。因此，序贯放化疗后进行免疫治疗能不能达到同步放化疗后巩固维持的结果，目前是没有答案的。

“为此，中国启动了‘PACIFIC 5’的研究。这个研究入组了同步放化疗和序贯放化疗的患者，研究将比较序贯放化疗能不能也达到同步放化疗之后的巩固维持治疗的结果。”程颖说。

(责编：崔元苑、许心怡)


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