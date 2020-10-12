近日，国家卫生健康委员会发布关于《中华人民共和国传染病防治法》（修订草案征求意见稿）公开征求意见的通知，向社会公开征求意见。

征求意见稿拟修订的主要内容包括完善传染病分类制度、重点突出不明原因聚集性疾病防控等。其中，征求意见稿第八条明确，国务院卫生健康主管部门组建全国传染病防治专家咨询委员会，由公共卫生、临床医学、中医学、法学、管理学、公共政策学、经济学、社会学、传播学、信息技术等领域专家组成，为传染病防治政策制定及实施提供咨询、评估、论证等技术支撑。第九条明确，国家促进中医药传承创新发展，坚持中西医并重，充分发挥中医药在传染病防治中的作用。

在医疗救治方面，征求意见稿提出，健全优化重大疫情救治体系，建立由传染病专科医院、综合性医院、中医医院、院前急救机构、临时性救治场所等构成的综合救治体系，根据患者疾病分型和病情进展情况进行分级、分层、分流的救治。在医疗救治中，注重发挥中西医各自优势，提高救治效果。

（记者董俊彤）