国家卫健委：10月11日新增确诊病例21例 均为境外输入病例

人民网北京10月12日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，均为境外输入病例（上海5例，辽宁4例，广东3例，河北2例，山西2例，北京1例，天津1例，内蒙古1例，福建1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者742人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例230例（无重症病例），现有疑似病例9例。累计确诊病例3029例，累计治愈出院病例2799例，无死亡病例。

情况显示，截至10月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例230例（其中重症病例0例），累计治愈出院病例80714例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85578例，现有疑似病例9例。累计追踪到密切接触者841178人，尚在医学观察的密切接触者7961人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者32例（境外输入29例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察17例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者395例（境外输入390例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5755例。其中，香港特别行政区5182例（出院4919例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区527例（出院488例，死亡7例）。