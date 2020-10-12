大山楂丸为开胃消食中成药，主治食积内停所致的食欲不振、消化不良、脘腹胀闷。方中3药均为消食药，山楂善消油腻、肉食积滞，为主药；麦芽善消米面食积；六神曲行气消食，善消谷食积滞。三药相配，共奏开胃消食之功。由于名字直接取“山楂”二字，而山楂既可作药物，又能当食物，安全性高，还能促进脂肪消化，因此大山楂丸常被一些爱美人士当作减肥之用。现代药理研究表明，大山楂丸具有增强消化酶活性，促进肠运动及降血脂作用。

《本草纲目》记载，山楂生食令人嘈烦易饥，损齿，齿龋者不宜。其他典籍里还有“滑肠者少用之”“气虚便溏、脾虚不食者禁”“空腹及羸弱人或虚病后忌之”等。总结起来，大山楂丸有以下5个不宜。

1.气虚之人不宜。大山楂丸由3味消食药组成，消食药都有耗气之弊，有积消积，无积则消人元气，故气虚之人尽量少服。

2.脾虚之人不宜。元代名医朱丹溪认为，山楂能克化饮食，若胃中无食积，脾虚不能运化，不思饮食者，多服反克伐脾胃之气，故脾胃虚弱者慎用。脾胃虚弱者运化无力，容易饮食积滞，若仅强调消食则易加重脾胃损伤。脾胃虚运化无力兼食积者，应以补气健脾为主，辅以消食药物，以标本兼顾，补消结合。

3.怀孕之人不宜。山楂能引起子宫收缩，孕妇大量食用容易导致流产，尤其是有过自然流产史或有先兆流产症状的孕妇，更要忌食山楂食品。此外，六神曲辛温燥烈损胎，麦芽可催生而坠胎，故大山楂丸为孕妇禁服。

4.糖尿病人不宜。大山楂丸是将三药粉碎后，加蔗糖和蜂蜜制成的大蜜丸，蔗糖含量高，糖尿病人慎服。

5.胃溃疡者不宜。大山楂丸不能养胃，方中山楂是主药，属于酸性物质，摄入过多时，胃中酸度会大幅增加，加重溃疡。

大山楂丸虽属非处方药，但必须严格掌握适应证，用于暴饮暴食、饮食不节所致的饮食积滞、消化不良、脘腹胀闷不适等症。尤适用于食积在肠胃停滞时间不是太长，还没有出现嗳气、吞酸、口气、口臭等症状者。若食积日久，应选用能健脾和胃的消食药，如健胃消食片、保和丸等；伴有食积腹泻者，可选“焦三仙”，为山楂、六神曲、麦芽炒焦后合用。▲