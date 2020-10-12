解决新冠疫苗费用应在医保外多出硬招

10月9日，国家医保局发布对十三届全国人大三次会议第9354号建议的答复，该答复针对全国人大代表温鹏程提出的“关于将接种新冠肺炎疫苗纳入医保全额报销的建议”，认为医保目前还没有能力将支付范围扩大到疫苗等非治疗性的项目，将会同相关部门共同研究新冠疫苗的费用问题。

诚如国家医保局答复所言，如果由医保承担起接种新冠肺炎疫苗的全部费用，将是医保基金难以承受之重。医保基金的主要目的是保基本、保平时，假如一项特殊开支太大，不仅医保基金难以支付，而且支付多了，其他疾病的保障水平势必大幅下降。过日子要精打细算，要细水长流，医保也不例外。我国《疫苗管理法》和《社会保险法》中的相关条款，也不支持将接种新冠肺炎疫苗纳入医保全额报销范围。

新冠疫苗费用问题或将成为不少人面临的一道难题——不接种吧，既担心染疫，又担心外出等受到影响，接种吧，按照不久前相关人士透露的每人千元左右的价格，一家几口就是几千元，这对许多家庭都是一个不小的数字。

更何况，不少人难免会想，当周围人都接种之后，传播途径被阻断，自己也产生了事实上的防疫效果，因此寄希望于周围人都去接种，自己乐得免除这部分开支。这是一种可以预见的“取巧”方式，会在一定程度上影响人们接种新冠疫苗的积极性。同时也要看到，新冠肺炎患者的治疗费用全免，但接种却要承担较高的费用，会给人造成“轻预防重治疗”的印象，可能对一些人形成误导，使他们更加不愿意接种。

因此，疫苗价格高，一些人难以承受，势必影响接种率，从而难以形成足够严密的群体免疫屏障。这说明，公众接种新冠疫苗，既是对自己的保护，也是对社会的保护，既然如此，费用完全由公众承担，似乎也显得不够合理。既然医保基金不能解决问题，那么在医保基金之外推出解决费用问题的硬招，就显得很有必要。

接种新冠疫苗做不到费用全免，但给予一定的补贴是可以争取的。补助生产企业可以降低疫苗的上市价格，补助注射疫苗的个人，则可以直接减轻个人负担。除了建立全国性的费用分担机制之外，一些财力雄厚的地方可以额外多承担一些，进而形成社会与个人、国家与地方的费用分担机制。

对一些特定的群体，尤其需要有解决费用的硬招。比如，医务人员身处疫情最易发生的地方，为他们提供免费疫苗并优先接种，既合情合理，又有利于防疫。其他一些特定的群体如海关检疫人员等，虽然没有医务人员那样特殊，但根据具体情况对他们全免或部分免除费用，也很有必要。

庞大的医保个人账号沉睡资金，也可以用于支付新冠疫苗费用，除了本人使用之外，即将推出的“个人账号资金可用于家庭成员”改革，也可以优先试用于新冠疫苗接种方面。在医保之外多想硬招，再加上医保基金个人账户进行适度分担，将有利于化解接种新冠疫苗的费用难题。（时本）