在酒店隔离14天费用该谁出？

不妨按政府拿大头、个人拿小头的分担原则，在隔离场所“保本”和个人合理负担的基础上，政府尽可能兜底其他相关费用。

随着各地企业陆续复工，为了保证安全，一些城市规定返工人员要完成两周居家观察后方可恢复工作；而对来自疫情较严重地区的人员或与患者密切接触者，还要求到指定地点如酒店等隔离观察。集中隔离成本应由谁来埋单的问题，近日引发社会关注。

有媒体报道，一对夫妻在陕西省靖边县一家酒店结束为期14天的隔离，被告知要缴纳6000多元的食宿费。无独有偶，某地小区规定租户不得返回，如不听劝阻将集中隔离，并缴纳每天800元、14天共11200元的高额隔离费用。

由于《传染病防治法》仅针对甲类传染病规定了隔离措施，并不适用于新冠肺炎，这使得各地隔离费用的政策五花八门。

隔离费用要不要免费、如何定价和谁来分担等，需要把握一个度，并向社会公开和接受监督。隔离费用定价过高，可能会使一些人隐而不报或逃避隔离，由此会诱发疫情风险。目前返城的有相当一部分是农民工群体，他们的收入不高，加之需要连续隔离14天，隔离服务定价过高会负担不起。另一方面，高额的隔离费用也有可能诱发廉政风险。

但如果完全免费提供隔离服务，也可能导致有人搭便车，使防疫资源被恶意占用。

对此，相关部门不妨尽快就集中隔离费用的定价和分担问题，提出指导性意见，为各地政府制定和执行政策提供依据。各地集中隔离的目的、场所和形式不尽相同，不应“一刀切”地加以规定；但也应避免一些地区“硬核”防疫，强制隔离又高价收费。

其次，各地政府可以结合疫情严重程度、财政状况和复工进展等实际情况，合理安排集中隔离的场所、定价和费用分担方式。隔离费用的分担包括政府、隔离场所、企业和个人四方，不妨按照政府拿大头、个人拿小头的分担原则，尽可能减轻企业和个人负担。

其中企业已按国家要求负担隔离职工的工资，不应再因隔离而增加负担。疫情冲击令酒店、宾馆和餐馆基本歇业，不仅颗粒无收，还要承受房租等成本。政府临时征用这些场所，为其提供了营收机会，此时按照平时价格收取食宿费也并不合理。更恰当的方式是，政府部门设定合理的价格区间，在隔离场所“保本”和个人合理负担的基础上，尽可能兜底其他相关费用。

最后，地方政府在制定隔离计划时，也不妨为隔离人员提供一定的选择空间，使他们可以丰俭由人地选择隔离场所。而地方政府还可以征用和安排不同档次和价位的隔离场所，根据隔离人员的需要进行匹配。满足不同人群的隔离需求，才能体现出集中隔离的“服务”本质。

□马亮（中国人民大学教授）