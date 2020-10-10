帮助2万孕产妇远离产后抑郁 金华市人民医院的这项志愿服务太暖心了！

10月8日上午，翻看手机里一张张出游照片，33岁的新手妈妈叶女士眉眼间满是笑意。

这个国庆长假，全家人享受了一场久违的短途旅行。美景、美食，大家分工带4个月大的女儿。“感觉当下的自己太幸福了！要换在半年前，这样的场景，我根本不敢想。”用叶女士的话说，与此前的天天郁郁寡欢相比，自己简直是脱胎换骨。“真是多亏了金华市人民医院的医护人员不厌其烦地帮助我，要不然我肯定要得重度产后抑郁。”

让叶女士连连点赞的，是由金华市人民医院妇产科国家级青年文明号创建的 “女人花”志愿服务。该服务团队由500多名专业的医务工作人员、高校志愿者以及社会志愿者组成，服务人群为孕产妇，针对产后抑郁症进行预防和干预。6年来，已经在业内逐渐成为关爱孕产妇产后身心健康的典范之一，受益人群达2万余人。

据了解，金华市人民医院是一家老牌三级综合性医院，妇产科是该院的重点学科之一。近年来，平均每年有6000-7000个宝宝在该院出生，年分娩量占金华市区一半以上。因此，该院一直十分关注孕产妇产后的身心状况，尤其是产后抑郁。

该院产科主任徐秋莲介绍，产后抑郁，是女性精神障碍中最为常见的一种疾病类型，是女性生孩子之后，由于性激素、社会角色及心理变化所带来的身体、情绪、心理等一系列变化所导致的结果。发病率为15%-30%，严重的，可持续1-2年。如果一胎时得过该病，二胎时发病率会增加到30%-50%，甚至不乏有产妇出现轻生行为。

“我们经过前期调研，发现引起产后心理问题的主要原因是育儿知识缺乏、家庭关系不和睦和身体疲劳，自信心下降等。”徐秋莲说，“这时候，就需要专业人士的介入，给予适当帮助。”

于是，从2014年起，该院妇产科成立“女人花”志愿服务团队。团队从孕产妇的孕早期、入院生产、产后42天等6个孕期关键时间点着手，通过举办心理咨询、俱乐部活动、读书会、义诊等方式，从生理、心理、社会各个层面对孕产妇进行有效的心理干预。并为她们建立身体和心理档案，及时进行评估。

叶女士就是其中一位受益者。叶女士说，自己怀孕后，便把工作辞了。可怀孕7个月左右时，老公工作越来越忙，时常加班到深夜。两人经常一天都说不上几句话。“我责怪他冷落我，他却说我太矫情。我常常一个人委屈地哭，动不动发脾气。”说起这段往事，叶女士仍旧历历在目。在一次产检时，叶女士加入了“女人花”志愿服务微信群。

“我实在扛不去了，不想活了……”该项目负责人胡波至今清楚地记得，每到深夜11点，叶女士就找她倾诉。那段时间，胡波每每守着手机，第一时间回复开导叶女士。“如果不提前介入疏导，她患产后抑郁的几率非常高。”其后，该院产科主任、心理咨询科主任都加入到当中来。

此外，志愿服务团队及时与叶女士的丈夫、婆婆进行沟通，并邀请他们加入该志愿服务为孕产妇家属开设的爸爸班和婆婆班，深入了解产后抑郁症，学习实践当下适合的育儿理念，最终一家人重归和睦。刘女士的焦躁症状逐渐消失，产后也没有患上抑郁。

据介绍，像叶女士这样的例子，金华市人民医院每年都会碰到不少。截至目前，“女人花”志愿服务项目已经为金华2万余名女性提供帮助，赢得大家一致好评。下一步，该志愿服务团队将持续创新服务形式，提升女性的获得感与满意度，力求成为浙中地区最大的预防产后抑郁症公益组织，帮助更多的女性远离产后抑郁症。（ 金华市人民医院供稿）