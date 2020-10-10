世界精神卫生日:弘扬抗疫精神，护佑心理健康

2020年10月10日，是第29个“世界精神卫生日”，本次世界精神卫生日的主题正是“弘扬抗疫精神，护佑心理健康”。国家卫生健康委员会倡导社会关注、支持精神卫生和心理健康工作，激励广大精神卫生和心理健康工作者做好新冠肺炎疫情相关心理疏导、心理干预等工作，积极推进《健康中国行动（2019-2030年）》心理健康促进行动，呼吁全体社会重视心理问题，关注心身健康。

世界卫生组织将人的健康定义为：“一种在身体上、精神上的完满状态，以及良好的适应力，而不仅仅是没有疾病和衰弱的状态”，可见，精神心理健康是健康的重要组成部分。目前，国家精神心理疾病临床医学研究中心的一份对全国范围5万余名居民线上调查报告显示，新冠肺炎疫情期间，大众精神心理健康问题较为突出：抑郁状态人群占总体的27.9%，焦虑状态人群占总体31.6%，急性应激症状占总体24.4%，失眠占总体29.2%。生活和工作方式的变化、城市的封锁等因素使人们倍感恐惧、紧张、担忧和孤独。

在这严峻的背景下，中医药发挥形神并调独特的优势，为公共精神卫生问题贡献着力量。精神心理障碍在中医学中属“情志病”范畴，中医早在2千年前的《黄帝内经》中就建立了中医情志病学的理论体系，为情志病学的发展奠定了坚实的基础。随着历代医家的不断补充和深入研究，已经形成了含药物和非药物丰富的防治体系。疫情期间，中医学者们通过线上线下的各种方式，向大众普及和宣传各种调节情志、应对压力的方法，如移情易性、情志相胜等中医心理调适方法，中药、食疗、按摩、耳穴、针灸、六字诀、八段锦、太极拳、五音疗法等适宜技术。编写了《新冠疫情心理救援中医调适手册》，为抗疫精神心理健康工作贡献了力所能及的力量。中医药是一个伟大的宝库，不仅在新冠肺炎抗疫前线做出重要贡献，并且在疫情下精神心理领域也提供了巨大支援，在新冠肺炎疫情防控进入常态化的“后疫情时代”，精神心理问题仍然是不容忽视的重点，中医药也仍然是全民心身健康的坚强后盾，我们呼吁社会各界共同持续关注全民精神健康，相信我们共同努力，一定会战胜新冠疫情，营造和谐、美好的精神家园！